楊小黎、夏騰宏捲《世紀血案》風暴 《國際橋牌社》製作人逆風力挺：行動已說明很多事

汪怡昕（右）讚楊小黎曾勇敢演出《國際橋牌社》系列作品。翻攝自臉書

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻沒經過當事人林義雄等家屬授意，演員在殺青宴上發言又遭砲轟，楊小黎不堪輿論影響身心狀態，率先發聲，與其合作過的《國際橋牌社》製作人兼編導汪怡昕發聲，提到《世紀血案》演員楊小黎、夏騰宏也參演過《國際橋牌社》系列作品，當時很感謝他們的勇敢。

《國際橋牌社》是台灣首部政治劇集，於2020年開始播出，一開始受到很多質疑，汪怡昕提到：「在那個情境下，我們都和演員分析過利弊得失和風險，最後願意參演的，我確信都是願意ㄧ起為台灣做點什麼的！在逆風的氛圍下，夏騰宏、楊小黎、王自強都是國橋系列一、二季的參演者。」

廣告 廣告

夏騰宏（右）曾參演《國際橋牌社》系列作品。翻攝自臉書

喊話製片方應承擔：欺騙了什麼？

汪怡昕坦言自己「小逆風」挺演員，形容：「我想說，在我心中這些人很勇敢，我很感謝他們。不是因為政治光譜，而是因為這些人願意為台灣影視題材的創新，陪我們冒險ㄧ把，即使很有可能損失中國市場！」除了《國際橋牌社》，夏騰宏、楊小黎也都參與過其他「敏感議題」的作品，汪怡昕認為：「某種程度，他們的行動已說明了很多事。」

汪怡昕並提出：「大家也許會歸責於演員幼稚、粗心、活該，為什麼不好好看劇本？但我想說，這個圈圈的遊戲規則和責任不是這樣分的！與其要問演員，不如問製片方當初在題材上和演員說了什麼？解釋了什麼？甚至欺騙了什麼？這些都該由製片方承擔，而不是演員。」



回到原文

更多鏡報報導

曾傳被袁惟仁「特別照顧」進十強 「星光甜心」認了：有小胖老師我才能走到現在

楊小黎凌晨公開合約細節！《世紀血案》製作、演員各說各話互踢皮球

馬如龍49歲兒猝逝死因揭曉！姊曝生前「急劇消瘦」 公開幼女畫作惹人鼻酸

台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報