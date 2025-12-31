楊小黎、張允曦、莫莉最愛珠寶清單！10+款女星同款飾品推薦，千元～萬元初入手

（圖／品牌提供）

每次滑到女星紅毯或街拍，是不是都會忍不住放大她們耳邊、指尖、鎖骨那一抹光？現在的女星同款早就不走浮誇路線，反而越低調越有殺傷力，一戴上立刻多三分自信、五分高級感。價格從千元～萬元初，從重要場合到日常穿搭都能無痛複製，既是造型亮點，也是默默加分的氣場外掛，這波不入手，真的對不起自己。

女星私下都在戴！蔡亘晏到張允曦同款珠寶，靠Olivia YaoJewellery撐氣場

從紅毯到影展、到公益場合，女星們最近默默都戴上同一個關鍵配件，那就是台灣珠寶設計品牌Olivia Yao Jewellery，成為女星們撐氣場的秘密武器。

廣告 廣告

像是女星蔡亘晏在電影首映會上選擇 Fierce鋼鐵之心純銀耳夾，俐落的金屬線條搭配造型襯衫，帥中帶美，氣場全開。

Fierce 鋼鐵之心純銀耳夾／2,600元（圖／品牌提供）





張允曦（小8）走上坎城影展這個人生名場面，則用Sparkle星火流蘇耳環搭配Tyche湧浪開口戒，流動線條在鏡頭下閃閃發光，自信值直接拉滿。

Sparkle星火流蘇耳環／5,200元，Tyche湧浪開口戒／4,890元（圖／品牌提供）





楊小黎於公益活動佩戴 Asteria 星夜女神珍珠耳環，簡約卻溫柔，完美詮釋沉穩女力。

Asteria 星夜女神純銀珍珠耳環／5,520元（圖／品牌提供）

這些珠寶沒有喧賓奪主，卻能讓整個人發光，難怪成為女星們私下最愛的同款選擇。戴上的不只是飾品，而是一種自信氣場。

莫莉Molly一戴，全網都想跟！原來女神的氣場秘密是Pandora

從甜美系女神到風格代表，莫莉Molly這次不是用穿搭說話，而是用「珠寶」定義氣場。身為Pandora台灣首位品牌大使，她配戴的不是張揚款，而是那種越看越有力量的存在感。

（圖／品牌提供）





她選擇以Pandora Talisman系列上身，靈感來自古希臘的祈願硬幣，把愛、信念與祝福化成隨身幸運符，低調貼近心口卻意義滿滿。箭羽象徵人生的選擇題，金色太陽與銀色月亮在她身上交錯，像是在提醒：溫柔，從來不是軟弱。

（圖／品牌提供）

自然流線寬版開圈手環／10,580元，自然流沙旋紋開圈手環／6,680元，自然波紋圓圈耳環／4,080元，自然波紋寬版戒指／4,680元，自然流線心形項鏈／5,880元（圖／品牌提供）

Pandora ME 鎖鏈圈項鏈／8,280元，命運之箭特大勳章吊飾／4,080元，邱比特勳章吊飾／2,280元，Pandora ME 人工淡水養殖珍珠細項鏈／10,580元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

小隻女必學！156公分也能當長腿女神？英國時尚部落客靠5招穿搭公式、瞬間長高10公分

可甜可塩、可爆走！鬼塚虎MEXICO 66 TGRS爆紅關鍵全解析、SKECHERS這雙一穿腿直接＋5公分

Snoopy粉注意！辦公桌、包包配件都被可愛佔領？這波聯名讓錢包直接失守