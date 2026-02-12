楊小黎「怒發律師函」控《世紀血案》詐欺！ 4點聲明痛心要求終止合約「再次道歉林家」
女星楊小黎日前捲入改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議，因該片遭家屬指控事前未取得授權，引發社會輿論。今（12日）楊小黎於社群平台發聲致歉，並同步公開律師函，正式宣布撤銷演員合約並停止授權個人肖像與聲音。
楊小黎深感痛心致歉林義雄家屬
針對參與電影演出所引發的風波，楊小黎今日發文表示：「謝謝這陣子大家的建議和指教，我謹記在心，也採取了法律行動。」她強調，未來一定會以更嚴謹與謙卑的態度面對所有創作，並於文中再次向林義雄先生及其家屬致上最深的歉意，感嘆寫下「對不起」。
據了解，楊小黎日前受邀演出《世紀血案》，原以為劇組已與家屬達成協議，孰料事後得知該片並未取得真人真事改編授權，讓身為演出者的她處境尷尬，隨即決定尋求律師協助以保障法律責任。
控訴製作公司詐欺正式撤銷合約
根據楊小黎委託威律法律事務所周逸濱律師發出的律師函指出，楊小黎當初是因費思兔文化娛樂股份有限公司保證「已取得合法授權」，才同意簽署演員聘用合約。函中痛陳：「詎料，拍攝完成後卻獲悉費思兔公司並未事前取得林義雄先生及其家屬真人真事改編授權，本人實感詫異、痛心！」
律師函進一步引述《民法》第92條與第88條規定，主張楊小黎係因受詐欺及意思表示內容有錯誤，才簽下合約。律師函明確表示，若當初知悉未獲授權，楊小黎絕無可能同意拍攝。
禁止電影上映使用肖像並請求損害賠償
目前楊小黎已正式函告費思兔公司撤銷「演員聘用合約書」，並要求立即停止利用其肖像、聲音、影像、姓名及相關個資。函中強調，所有表演內容均不得作為電影上映、發行之用。
此外，律師函中也提到費思兔公司違反保證條款在先，且屬無法補正之違約行為，楊小黎除了終止合約，也將依法請求賠償此事件所造成的一切損害。此舉展現其切割爭議作品、捍衛原創授權價值的決心。
楊小黎控《世紀血案》製作涉詐欺！寄律師函求償：本人詫異痛心
取材台灣歷史重大社會案件的爭議電影《世紀血案》，因未獲得當事人與家屬授權，且疑似對所有演員群們欺騙隱瞞實情，強行拍攝殺青，引發外界撻伐。繼演員簡嫚書祭出最後通牒，要求製作方確認解約後，楊小黎也PO出律師聲明，指控製作方詐欺，並要求給予賠償。
「世紀血案」爭議 簡嫚書要求劇組回應否則提告
（中央社記者王心妤台北12日電）電影「世紀血案」爭議延燒，演員簡嫚書、楊小黎都發聲明表示終止跟劇組合作，簡嫚書並要求製作單位透過書面回覆同意解約、不會使用肖像等，若明天未收到回應將提告。
開戰《世紀血案》製作方！簡嫚書寄律師函要求解約 下最後通牒：不回覆將提告
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導電影《世紀血案》改編自台灣真實事件「林宅血案」，但因未取得當事人林義雄及其家屬授權便強行開拍，引發社會輿論強烈撻討...
