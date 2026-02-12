楊小黎「怒發律師函」控《世紀血案》詐欺！ 4點聲明痛心要求終止合約「再次道歉林家」

楊小黎發出律師函。李鍾泉攝、翻攝Instagram @candyyang116

女星楊小黎日前捲入改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議，因該片遭家屬指控事前未取得授權，引發社會輿論。今（12日）楊小黎於社群平台發聲致歉，並同步公開律師函，正式宣布撤銷演員合約並停止授權個人肖像與聲音。

電影《世紀血案》爭議不斷。李鍾泉攝

楊小黎深感痛心致歉林義雄家屬

針對參與電影演出所引發的風波，楊小黎今日發文表示：「謝謝這陣子大家的建議和指教，我謹記在心，也採取了法律行動。」她強調，未來一定會以更嚴謹與謙卑的態度面對所有創作，並於文中再次向林義雄先生及其家屬致上最深的歉意，感嘆寫下「對不起」。

據了解，楊小黎日前受邀演出《世紀血案》，原以為劇組已與家屬達成協議，孰料事後得知該片並未取得真人真事改編授權，讓身為演出者的她處境尷尬，隨即決定尋求律師協助以保障法律責任。

楊小黎律師函上半部分。翻攝Instagram @candyyang116

控訴製作公司詐欺正式撤銷合約

根據楊小黎委託威律法律事務所周逸濱律師發出的律師函指出，楊小黎當初是因費思兔文化娛樂股份有限公司保證「已取得合法授權」，才同意簽署演員聘用合約。函中痛陳：「詎料，拍攝完成後卻獲悉費思兔公司並未事前取得林義雄先生及其家屬真人真事改編授權，本人實感詫異、痛心！」

律師函進一步引述《民法》第92條與第88條規定，主張楊小黎係因受詐欺及意思表示內容有錯誤，才簽下合約。律師函明確表示，若當初知悉未獲授權，楊小黎絕無可能同意拍攝。

楊小黎律師函下半部分。翻攝Instagram @candyyang116

禁止電影上映使用肖像並請求損害賠償

目前楊小黎已正式函告費思兔公司撤銷「演員聘用合約書」，並要求立即停止利用其肖像、聲音、影像、姓名及相關個資。函中強調，所有表演內容均不得作為電影上映、發行之用。

此外，律師函中也提到費思兔公司違反保證條款在先，且屬無法補正之違約行為，楊小黎除了終止合約，也將依法請求賠償此事件所造成的一切損害。此舉展現其切割爭議作品、捍衛原創授權價值的決心。

楊小黎發文，再次向林家道歉。翻攝Instagram @candyyang116



