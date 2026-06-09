楊小黎、郝劭文答題站同邊 庾澄慶虧：緣盡情未了

記者王丹荷／綜合報導

哈林（庾澄慶）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀請藝人楊小黎、郝劭文，歌手林佳儀、曾薀帆與歷史教師「老瑜」、陳啟鵬等同上節目。其中「抓猴」題讓曾是螢幕情侶的楊小黎、郝劭文牽手站同邊答題，楊小黎並力挺郝劭文表示：「他說的都對啦！」讓哈林笑稱：「2位是緣盡情未了。」

童星出身的郝劭文曾在5歲左右上《超級星期天》，與主持人哈林同台，許久未曾在臺灣進棚錄影，哈林見到他特別湊上前去捏了他圓圓的臉頰，笑說：「我真的忍不住，想捏一下」；郝劭文則笑說：「下次我把女兒送去借你捏一下，也是肥肥的」，還說「現在1歲了，正可愛時候」，哈林則回：「1歲了應該會走路了」，「爸爸經」聊開洋溢滿滿父愛。

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節目上出題「以前『抓猴』是刑事案件，現在已經不是了」，林佳儀等其他4位來賓都選了「○」。楊小黎在對錯之間猶豫不決，最後與郝劭文一起選「╳」，哈林問楊小黎：「妳被他吸過去了吧？」打趣稱兩人是緣盡情未了；楊小黎則羞說：「我想跟他走一回吧！」郝劭文稱：「我來狡辯一下，這個抓猴過去是！現在也是刑事案件。」楊小黎也力挺表示「他說的都對啦！」讓現場笑成一片。

不過答案公布卻是「○」，節目顧問、律師孫少輔解釋：「大法官民國109年有通過一個釋字，認為通姦不應該用刑事來處罰，所以後來刑法239條的通姦罪就予以刪除了。」《哈！真相大白了》公視每週一至三晚間9時首播，播出後上架公視＋平台。

楊小黎（左）、郝劭文（右）合體上哈林主持《哈！真相大白了》。（公視提供）