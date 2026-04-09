楊庭妍化坎坷為大愛 成立愛心會扶助清寒學子

不肯去觀音愛心會長楊庭妍（右三），提供永康區永信國小獎助學金扶助清寒學子，校長吳博明（左三）致狀感謝。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

從小發願要幫助貧苦學子的楊庭妍，將早年困頓流離的成長痛楚，轉化為守護家鄉孩子的堅定力量，成立「不肯去觀音愛心會」，盡力扶助永康區內小學至國中學校的清寒學子，讓孩子不再因經濟困境而被迫中斷學業。

楊庭妍會長回憶流離童年，家中有五個小孩她排行第四，家庭經濟極度困苦，在小學六年就搬了六次家。曾住在漏水的鐵皮屋，也曾居住在被村民說是鬼屋的房子。從小學到國中，父母為生活家裡常常連米都沒有，為想要鉛筆盒努力練字獲得獎品，這段「楊母六遷」經歷，讓她深刻體會學業被生活環境撕裂的無奈，並立志在有能力時要來幫助清寒學子。

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成年後，命運並未因此寬待，她歷經婚姻不順、獨自扛起丈夫債務及扶養兩個小孩重擔，人生陷入低谷。在人生最晦暗幾乎走投無路之際，楊庭妍因緣際會結識了永康區先真壇「不肯去觀音」。透過信仰的力量與指引，她獲得了心靈的平靜與勇氣，在觀音的護佑與貴人相助下，一步步走出債務與生活的泥淖，迎向重生。

楊庭妍說，自己童年受過的苦，不希望現在的孩子再經歷。愛心會將深耕台南永康，從國中小義務教育階段扎根，針對在地十六所國中小學校提供獎助學金及資源扶助，確保學子能穩定就學。

楊庭妍說，小學時候搬家六次的遺憾，是她人生的磨練。進而促成不肯去觀音愛心會的成立，是為了不讓任何一個孩子因為窮困而「不肯去」學校。這場由生命苦難淬鍊出的善行，已在永康區激起漣漪。未來，愛心會將連結更多社會資源，讓這份溫暖的願力成為支持清寒學子追夢最堅實的後盾。