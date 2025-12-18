楊弘旻指雨汙共排成淹溢破口 要求宜蘭縣府逐年編列預算分流 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來強降雨，造成蘇澳地區重創，冬山鄉、羅東鎮及五結鄉也多處淹水。宜蘭縣議員楊弘旻今（18）日指出，面對極端氣候逐漸成為常態，宜蘭縣防汛體系中長期存在的「雨汙共排」問題，已成為導致淹水與污水溢流的重要結構性破口，縣府不能再迴避；他要求宜蘭縣府應全面盤點全縣，特別是冬山鄉等易淹水地區，由政府主導推動雨污分流工程，並逐年編列預算。

「縣府自行訂定的自治法規卻未確實落實，導致颱風或豪雨來襲時，末端污水處理系統無法宣洩而溢流。」楊弘旻表示，宜蘭縣府早期在部分地區設置雨水下水道與污水下水道時，採取雨汙共排設計，明顯違反《宜蘭縣污水下水道用戶排水設備審查要點》中「雨水與污水管渠應分開設置」的規定。不僅加劇淹水災情，也衍生環境污染與公共衛生風險。

廣告 廣告

更令民眾難以接受的是，楊弘旻指出，部分案例中，縣府在發現雨污未分流後，竟要求住戶自行負擔費用改善。他直言，這是政府早期設計失當，卻將後果轉嫁給人民承擔，「防汛是政府的責任，不應變成民眾的額外負擔」。

楊弘旻再指，宜蘭縣污水下水道自民國94年起陸續建設，早期用戶接管過程中，確實存在雨水管線誤接入污水系統的情形，導致不少住戶在豪雨時出現「外面下雨、屋內冒水」的異常狀況，排水孔反向湧水，嚴重影響居住安全與生活品質。

楊弘旻進一步指出，目前宜蘭縣營運中的污水下水道系統，有「宜蘭系統」包含宜蘭市、壯圍鄉、員山鄉、礁溪鄉、四城地區，以及「羅東系統」包含五結鄉、羅東鎮、冬山鄉，接管用戶共計66375戶。

此外，宜蘭縣府目前已完成1萬6596戶調查，初步結果顯示約有5%住戶存在雨污混接情形，相關調查仍持續進行中。楊弘旻要求縣府應全面盤點全縣，特別是冬山鄉等易淹水地區，並逐年編列預算，由政府主導推動雨污分流工程，從源頭降低淹水與污水溢流風險。

宜蘭縣議員黃琤婷補充，近期接獲多起民眾陳情，反映只要下大雨，家中排水孔就冒出污水，宛如噴泉，讓民眾在自己家中也無法安心生活。她已在議會中要求縣府儘速完成雨污混接住戶盤點，並提出明確改善期程，避免問題一再拖延。

楊弘旻強調，唯有政府正視歷史工程缺失、負起應有責任，才能讓防汛真正回到保障人民生命財產與居住安全的本質，不再讓縣民為每一場豪雨付出不該承擔的代價。

照片來源：黃琤婷辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

樺加沙天然現金救助已撥付逾1千9百萬 花蓮縣府持續輔導公所加速審認

陳瑩促成「原保地貸款保證」 原民會偕3機構簽約預計明年上路

【文章轉載請註明出處】