楊弦離世後兩天！遺孀悲慟致歉：他已無法再為大家唱歌了

民歌之父楊弦14日離世，遺孀悲慟發聲。（圖／翻攝民歌50臉書）

被譽為台灣民歌之父的楊弦，於本月14日晚間辭世，享壽75歲。今(16日）下午，楊弦的遺孀Lydia也透過「民歌50」轉達訊息，她悲慟發聲，期盼在未來的道路上，於光中再和楊弦相逢。

Lydia發聲表示，「感謝大家的關心、惦念與祝福。我的先生，楊弦先生，於12月12日（週五）入院，並於12月14日（週日中午）平靜離世。」對於外界資訊與實際情況略有出入，特此溫柔更正，懇請協助註記正確時間，敬請見諒。

Lydia透露，近日仍有親友們持續關心，希望能聯繫楊弦表演、唱歌、出版等事宜，「在此一併說明—很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。」

「目前，我與家人已為楊弦安排追思誦經祝念，後續治喪與追思相關事宜，將於適當時機再行敬告各位親朋好友。謝謝大家對楊弦的關愛與惦念。願他安住光明與慈悲之中，心安自在；也願大家平安、健康、喜樂。」

最後，Lydia也悲慟向楊弦喊話，「楊弦，我們認識之後，有一次一起去見一位老師。老師說，我們幾輩子以前是修行的道友，而且還會為了打掃庭院，各持不同的意見。那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你。認識你，讓我真正明白什麼是修行。這是我此生最大的收穫。你是一位修行者，此生修行，此生與你相伴。未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。Lydia H」。

楊弦遺孀 Lydia 訊息全文如下：

感謝大家的關心、惦念與祝福。

我的先生，楊弦先生，

於 12 月 12 日（週五）入院，並於 12 月 14 日（週日中午）平靜離世。

近日於 Google、維基及部分媒體網路平台，流傳其於週六離世的說法，與實際情況略有出入，特此溫柔更正；亦懇請協助註記正確時間，敬請見諒。

近日仍有親友關心，欲與他聯繫演唱、出版等事宜，在此一併說明——

很抱歉，他已無法再親自為大家唱一首歌了。

我與家人已為楊弦安排追思誦經祝念，

後續治喪與追思相關事宜，將於適當時機再行敬告各位親朋好友。

謝謝大家對楊弦的關愛與惦念。

願他安住光明與慈悲之中，心安自在；

也願大家平安、健康、喜樂。

楊弦，

我們認識之後，有一次一起去見一位老師。

老師說，我們幾輩子以前是修行的道友，

而且還會為了打掃庭院，各持不同的意見。

那一刻我笑了，

因為那樣的畫面，像極了這一世的你。

認識你，讓我真正明白什麼是修行。

這是我此生最大的收穫。

你是一位修行者，

此生修行，此生與你相伴。

未來的路上，

願我們在修行的道路上，於光中再相逢。

Lydia H

