楊思敏愛情長跑24年宣告分手 疑「未獲名分」成導火線

楊思敏與愛情長跑24年的男友阿魯米分手，傳出未獲得「名分」才退回朋友關係。(圖／李威德攝)

日籍藝人楊思敏以電影《新金瓶梅》走紅，被譽為「最美潘金蓮」，淡出演藝圈19年的她，目前定居東京以傳授DIY肥皂及香水為業，今年十月與愛情長跑24年的經紀人男友呂仁智（阿魯米）分手，當時男方坦言是遠距離讓感情轉淡，如今傳出楊思敏始終未獲得「名分」，才決定退回朋友關係。

根據《鏡週刊》報導，楊思敏男友阿魯米先前透露造成兩人分手主因，除了受疫情影響，導致兩人長達3、4年沒見面，加上楊思敏定居東京照顧母親，自己則是忙於事業，奔波東莞與台灣兩地，聚少離多成了分手導火線，不過知情人士透露，壓垮兩人感情的最後一根稻草，其實是交往24年以來，阿魯米始終未鬆口要娶楊思敏，導致她心灰意冷決定退出這段感情。

楊思敏曾以電影《新金瓶梅》走紅，被譽為「最美潘金蓮」。(圖／粘耿豪攝)

據悉，現年52歲的阿魯米，近期就醫被診斷出罹患攝護腺癌二期，對於自己的病情，不僅未告知年邁的母親，就連楊思敏也是隻字未提，選擇獨自面對並且接受藥物治療，理由則是不想要讓楊思敏知道狀況後，對此事過於擔憂，至於兩人的感情狀態，阿魯米表示目前是單身狀態，楊思敏也還沒有步入下一段戀情。

阿魯米過往對楊思敏疼愛有加，不僅豪砸1200萬元在淡水買下豪宅送她，還花費500萬元裝潢，為了讓楊思敏在台灣有家鄉的感覺，裝潢設計像是浴缸等，都是專程從日本空運來台，可惜這對外界極度看好的佳偶，最終仍然沒有修成正果，攜手共度下半輩子。

楊思敏1999年就醫診斷出乳癌。(圖／張兆輝攝)

