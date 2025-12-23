楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」

娛樂中心／杜子心報導



日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。





「最美潘金蓮」與經紀人24年戀情告終 楊思敏情斷「真相曝光」

楊思敏過去經常出現在民視的綜藝節目與戲劇作品中。（圖／民視新聞網）

廣告 廣告

現年49歲的楊思敏以前經常出現在民視的綜藝節目與戲劇作品中，包括《綜藝大集合》、《Go Go Japan》、《家有日本妻》與《親戚不計較》等，在楊思敏的巔峰時期她就已經與阿魯米在一起了，兩人交往長達24年，卻在今年10月底傳出正式分手，結束了這段橫跨4分之一世紀的感情。表面上，男方對外表示因疫情衝擊，雙方長期分隔兩地、聚少離多才選擇退回朋友關係，但私下卻傳出，真正讓楊思敏心灰意冷的關鍵，是多年來始終等不到一句承諾，青春付出卻始終有名無分。

「最美潘金蓮」與經紀人24年戀情告終 楊思敏情斷「真相曝光」

知情人士指出楊思敏（右）是因為阿魯米（左）遲遲不給她名分才分手。（圖／民視新聞網）

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，楊思敏19歲便隻身來台發展，人生最精華的歲月幾乎都與阿魯米相伴，卻始終未能等到對方開口迎娶，長年累積的失落感，成了壓垮感情的最後一根稻草。更令人唏噓的是，現年52歲的阿魯米近期被診斷罹患攝護腺癌二期，卻選擇獨自面對治療，連楊思敏與年邁母親都未告知，理由是不想讓對方擔心。至於曾罹患乳癌的楊思敏，如今定居東京，轉而投入天然香皂與手工香水研發，並擔任講師傳授香氛紓壓之道。

原文出處：「最美潘金蓮」與經紀人24年戀情告終 楊思敏情斷「真相曝光」

更多民視新聞報導

狂看手機恐傷害大腦？專家曝「手機失智症」警訊

廉航加價飛機餐圖文不符 他怒控史上最難吃！

北捷隨機攻擊震撼全台！專家曝「3原則」教孩子自保

