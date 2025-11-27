楊惠絜生日開唱 席開80桌

楊惠絜母難日開唱，席開80桌。

記者戴淑芳∕台北報導

美魔女教唱天后楊惠絜50歲始出道，27日官宣將於12月19日舉辦大型演唱會，當天下巧是母難日，楊惠絜席開80桌，紀念離世12年母親，白冰冰也將到觀賞。

楊惠絜《星光璀璨》演唱會，將從當晚6點一路唱到9點半，當天是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元，來紀念已逝的母親！

特別值得一提的是，「綜藝大姐大」白冰冰愛才惜才，將翩然蒞臨演唱會現場力挺

為了回饋一路支持她的粉絲，楊惠絜不僅大手筆席開80桌，讓大家先享用豐盛大餐，再正式開唱，更把這場演出視為人生重要里程碑，用最真摯的心意迎接自己的生辰。