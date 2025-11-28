楊惠絜迎首場大型個唱！ 驚傳身體警訊「咳嗽止不住」 疑有肺腺癌急就醫

四季線上／陳軒泓 報導

美魔女教唱天后楊惠絜宣布將於12/19於彰化縣和美鎮「大中華國際美食館」舉辦出道以來第一場大型演唱會，而當天正是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元。對她而言，生日也是讓她格外動容的「母難日」，因此每到這一天，她都特別想念媽媽，楊惠絜透露，當天將準備一段專屬於父母的歌單，「我要把這些歌唱給爸爸聽，也唱給天上的媽媽聽。」

楊惠絜迎人生首場大型演唱會，特別準備爸媽最愛歌單（照片提供：音圓唱片）

不過就在演唱會準備期間的兩三個月前，楊惠絜出現嚴重咳嗽，咳到讓她一度「懷疑人生」，甚至忍不住擔憂自己是否會重蹈母親肺腺癌的覆轍，因此特別去看醫生、做檢查與治療，最後幸運排除了肺癌的可能性，也讓她鬆了一口氣，也深刻思念母親，「那一刻真的覺得更要把演唱會唱好，因為這一天對我來說意義太重大。」

廣告 廣告

楊惠絜準備期間嚴重咳嗽，懷疑得肺腺癌急就醫（照片提供：音圓唱片）

值得一提的是，白冰冰愛才惜才，將現身擔任演唱會嘉賓，並由《超級冰冰Show》主持人台一線阿玟、東諺擔綱主持，另外節目中表現亮眼的孩子們也會一同帶來演出，而為了回饋一路支持的粉絲，楊惠絜不僅大手筆席開80桌，讓大家先享用豐盛大餐，再正式開唱，更把這場演出視為人生重要里程碑，用最真摯的心意迎接自己的生日。

【看更多】

金曲歌王路邊掃街！ 兒女全程陪伴畫面曝光 本人親訴真相感動網

70歲白冰冰國外開唱！台粉絲包車應援 整團全是「董座貴婦」超猛

戴愛玲發威狂接30場尾牙！驚人傳說記錄曝 本人親喊：歡迎邀約「對的人」

《超級冰冰Show》楊惠絜美聲演唱▶️節目精彩回顧

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉立即前往





更多四季線上報導

邵雨薇苦練戲曲一個月沒放假！化身劇場名伶「穿越生死」驚曝人鬼戀

顏曉筠驚傳車禍「遭汽車撞飛倒地」傷勢嚴重！八點檔《好運來》角色恐換人接替演出

熱播／馬志翔外遇帶小三回家！ 《我們六個》天心受盡委屈 求破碎家庭完整