楊惠絜迎首場大型個唱！ 驚傳身體警訊「咳嗽止不住」 疑有肺腺癌急就醫
四季線上／陳軒泓 報導
美魔女教唱天后楊惠絜宣布將於12/19於彰化縣和美鎮「大中華國際美食館」舉辦出道以來第一場大型演唱會，而當天正是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元。對她而言，生日也是讓她格外動容的「母難日」，因此每到這一天，她都特別想念媽媽，楊惠絜透露，當天將準備一段專屬於父母的歌單，「我要把這些歌唱給爸爸聽，也唱給天上的媽媽聽。」
不過就在演唱會準備期間的兩三個月前，楊惠絜出現嚴重咳嗽，咳到讓她一度「懷疑人生」，甚至忍不住擔憂自己是否會重蹈母親肺腺癌的覆轍，因此特別去看醫生、做檢查與治療，最後幸運排除了肺癌的可能性，也讓她鬆了一口氣，也深刻思念母親，「那一刻真的覺得更要把演唱會唱好，因為這一天對我來說意義太重大。」
值得一提的是，白冰冰愛才惜才，將現身擔任演唱會嘉賓，並由《超級冰冰Show》主持人台一線阿玟、東諺擔綱主持，另外節目中表現亮眼的孩子們也會一同帶來演出，而為了回饋一路支持的粉絲，楊惠絜不僅大手筆席開80桌，讓大家先享用豐盛大餐，再正式開唱，更把這場演出視為人生重要里程碑，用最真摯的心意迎接自己的生日。
