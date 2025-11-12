楊懷民擲4千萬蓋狗園遇水災！ 129隻貓狗「漂流水上」
鳳凰颱風的共伴效應為東部帶來劇烈雨勢，宜蘭災情慘重，位於冬山的流浪動物之家，藝人楊懷民斥資4000萬打造的「飛翔蜜境」就是受災戶之一，園內129隻貓狗只能站在墊子上，由主人帶著漂在水上保命，部份大型犬則是艱難地涉水避難，讓人看了十分心疼。
飛翔蜜境庇護所成員：「我們自己自救，因為沒有人可以救我們了，我們自救。」
電話中談到，與朋友一手創立的「飛翔蜜境」浪浪庇護所淹水災情慘重，資深藝人楊懷民一度哽咽。資深藝人楊懷民：「其實我想到這狀況，我就覺得我不在那裡，真的是沒人去...當初是我們一起建立的。」
擔心毛孩遭逢不測，年過70的浪浪庇護所大姊，冒雨打開一個個狗籠，將狗狗帶到安全的地方。資深藝人楊懷民：「他們要去抓，把這些狗狗抓回來，帶到安全的室內的時候，你知道莉莉姊摔倒了兩次。」
庇護所從裡到外幾乎全泡在水裡，就連屋內也是積水及膝，想進到房裡還得撥開東倒西歪的家具。毛孩們嚇壞了吠不停，全都爬到沙發上避難。
飛翔蜜境庇護所成員：「我們的狗啊、貓啊太多了，你看唉唷，現在有什麼救援單位可以來協助我們的。」
為了救援毛孩，兩名動保團體成員冒險涉水，抱著物資趕來。救援人員：「我們是先送食物進去，他們現斷水斷電。」
狗狗們踩著水，終於能飽餐一頓，但護狗園區往外望，周遭農田已經完全看不到。飛翔蜜境庇護所成員：「現在有食物，他們比較不會去田那裡了。」
現場猶如大型湖泊，還有人手動划著救生艇前進救援，位在宜蘭冬山鄉的「飛翔蜜境」庇護園區長期關心動保議題，資深藝人楊懷民2016年與朋友集資4000萬台幣所成立的狗園與關懷動物協協會，9年多來救援超過1500隻流浪毛孩，但鳳凰颱風帶來的雨量，卻讓人與毛孩一塊受困。
共伴效應攜強降雨！北台「紅紫爆」各地現淹水災情
獨家／志工團「曾受水災之苦」助清淤！ 供「鏟子、刮刀」給災民使用
馬太鞍溪堰塞湖溢流量超預估4倍釀17死 現場雷達影像曝光
