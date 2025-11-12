楊懷民擲4千萬蓋狗園！昨遭雨襲 129貓狗「漂水上」曝

「飛翔蜜境」的狗狗們家園被淹掉了。（圖／翻攝自飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會臉書）





鳳凰颱風預計今（12）日晚會登陸台灣，不過在此之前已因共伴效應，為東部帶來劇烈雨勢，其中宜蘭災情慘重，位於冬山的流浪動物之家、藝人楊懷民斥資4千萬打造的「飛翔蜜境」就是受災戶之一，園內129隻貓狗只能站在墊子上，由主人帶著漂在水上保命，部份大型犬則是艱難地涉水避難，畫面讓人看了十分心疼。

「飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會」花了4千萬收養流浪貓狗，今日在臉書發文求援，表示家當全部泡湯了，大人、小孩都沒有帶走任何一件屬於自己的東西，但把後院68隻狗、6隻貓、外面籠子的55隻，及室內較為弱勢的毛孩們，全數撤離到高處安全的地方。

飛翔蜜境表示，撤離的過程很辛苦，他們跌跌撞撞、被石塊絆倒、被玻璃及剪刀割傷，還多次滑倒栽進水裡，當時若只有1人守在園區，毛孩的死傷一定會很嚴重，「聽說颱風還沒登陸，我們還要先後續善後措施與工作，感謝所有關心擔憂我們安危的朋友，這次我們真的需要被幫助了。」

從飛翔蜜境分享的1分54秒影片內容，可以看到較為小型的犬隻被放在墊子上，看起來相當驚慌失措，園區主人只能拉著墊子，讓牠們漂在水上移動，較大型的犬隻則是被主人拉著項圈，舉步艱難地涉水逃難，看起來相當艱辛，好在最後園內的犬貓們都順利到高處避難，不過園區的物品全都泡水，需要相當程度的金額及時間恢復原狀。

