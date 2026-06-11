楊承鑫打造「智能服務平台」 結合科技與公益促進共好發展

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橡樹種子展望會致力轉型為民間NPO組織積極投入公益。（圖／業者提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】致力轉型為民間NPO組織的橡樹種子展望團隊，近期積極推動人工智慧投入社會福祉的相關計畫，期盼透過創新技術提升資源媒合效率，攜手各界開創社會關懷新篇章。

隨著人工智慧技術快速發展，各產業正積極導入創新工具提升競爭力，而這股科技浪潮如今也逐漸延伸至社會關懷與公共利益領域。橡樹種子展望團隊期望透過智能技術，協助各界關懷需要幫助的群體，並發掘長期存在卻難以被即時發現的社會基層需求，成為推動社會公益的新型助力。

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該團隊負責人楊承鑫表示，傳統的資源傳遞模式往往面臨資訊不對稱、供需分配不均以及需求掌握困難等挑戰，導致許多善意與資源無法在第一時間送達真正需要的地方。為此，團隊規劃運用智能整合機制，協助串聯各地弱勢家庭、高齡長者、偏鄉學童以及相關民間公益機構的需求情況，藉此提升跨領域合作的執行效率，並為資源整合與需求評估提供參考。

此外，相關數位工具可作為資料整理與分析的輔助，協助探討社會潛在需求趨勢。例如，透過相關資料與需求資訊的整理分析，提供相關資訊參考與規劃方向。此舉能讓社會關懷工作不僅限於事後的資源援助，更有機會及早發現需求並提供適切關懷，進一步豐富社會關懷工作的思考面向，為公共治理與民間合作提供更多參考與交流契機。

橡樹種子展望會運用智能整合機制，協助串聯各地弱勢家庭。（圖／業者提供）

橡樹種子展望團隊指出，科技的價值不應僅限於追求商業利益，更應成為改善社會、促進共好的重要力量。因此，團隊持續秉持科技向善的理念，希望透過數位技術的輔助，協助提升社區服務的效率與資源連結能力，也期待未來能吸引更多企業與民眾共同參與，建立互助互信的共好生態圈，為永續發展奠定基石。

該團隊將持續結合更多創新的數位工具與社會資源，逐步擴大服務的範圍與深度。團隊期望藉由長期耕耘，打造一個兼具技術創新與永續發展價值的公共服務平台，促進社會資源交流與公益合作，共同為社會創造更溫暖、更有希望的共榮未來。

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