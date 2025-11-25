楊文科交棒在即 林思銘自薦「歷練完整最了解縣政挑戰」

國民黨立委林思銘有意投入2026新竹縣長選戰，盼以完整歷練承接縣政。（圖／報系資料照）

新竹縣長楊文科兩屆任期將於2026年屆滿，國民黨將由誰出馬守住執政縣市，引發地方關注。對此，國民黨立委林思銘今（25）日表態有意角逐縣長提名，並支持以「全民調」方式選出最適任人選，強調若要贏得勝利，黨內必須保持團結。

楊文科卸任在即，藍營多位人士看好交棒契機，紛紛表態有意承接縣政，包括國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢、立委徐欣瑩及立委林思銘。對此，林思銘向長期支持他的鄉親、基層與黨內前輩表達感謝，強調每一份期待他都銘記在心。

廣告 廣告

現任新竹縣長楊文科將於2026年兩屆任期滿卸任，國民黨接班布局備受關注。（圖／CTWANT攝影組）

林思銘表示，他確實有參加黨內初選的意願。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更大的責任。不過，由於黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、全力配合黨的整體布局。

他進一步指出，目前最重要的工作，就是把立委本分做好、把建設拚出成果；做得好，才是最實在、最負責任的準備。他強調，國民黨若要在2026年延續新竹縣執政，團結將是決勝關鍵。

林思銘強調，一旦初選辦法出爐，他將支持以「全民調」產生最適任的候選人。國民黨一定要團結，無論最後由誰出線，都要齊心一致，才能贏得勝選。新竹縣正處在發展轉折點，交通建設、教育需求、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方及立法院的歷練，使他更清楚新竹縣未來的方向與挑戰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

高考狀元、國家獎得主全是假的？ 他僅高中學歷冒充博士導師成「首席科學家」