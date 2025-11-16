楊文科回母校喊「我愛中國科大」！勉學生：要上進先讀書

新竹縣長楊文科曾就讀中國科技大學前身中國市政專科學校，16日他出席中國科技大學60周年活動，祝賀母校生日快樂。（新竹縣政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹縣長楊文科16日出席中國科技大學60周年活動，曾就讀中國科技大學前身中國市政專科學校的楊文科，特別到場祝賀母校生日快樂，他致詞時除了肯定中國科大作育英才一甲子卓越貢獻，也特別勉勵孩子愛閱讀，強調人要上進就要先讀書。

縣長楊文科致詞開頭就直呼「我愛中國科大」，他說今天不只以縣長身分參加，也以校友身分來參加，盼大家與這份60年榮耀，一起沐光而行。他是第2屆考進學校，掃過學校廁所，也在圖書館擔任工讀生直到畢業，圖書館的書他幾乎都看過。

廣告 廣告

楊文科也提到，創辦人上官業佑每個假日都會來學校，上官業佑最喜歡看新聞天地及傳記文學，讓他當時也有所啟發，對讀書產生非常濃厚的興趣。同時也勉勵學子閱讀，他強調鳥要高飛必須先振翅，人要上進就要先讀書。

他也進一步分享新竹縣近年來穩健發展的成果。他表示，產業經濟繁榮帶動就業機會，吸引大量人口移入，中國科大所在的湖口鄉，是全國人口最多的鄉；而全國人口最多的鎮，則是竹東鎮；這個月內，竹北市就要超越彰化市，成為全國人口最多的縣轄市。

教育局也指出，中國科大近年來在設計與觀光休閒等專業領域表現亮眼，像是學校有兩位同學分別獲得「2025德國紅點設計獎」以及「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽」金牌，充分展現中國科技大學的專業實力與國際競爭力。

教育局提到，縣府施政以「教育」為重中之重。教育預算每年都是總預算中占比最高的，且逐年增加。在新竹縣議會正在審議的明年度預算中，教育方面的預算編列高達191.06億元，佔總預算40.52％。這項數字相較於7年前的97.86億元，成長約95％，幾乎是翻倍成長。

楊文科指出，縣府持續為新竹縣未來30年發展打拚，也期待更多畢業校友投入新竹縣建設為科技發展盡一份力量，非常高興參與60周年校慶，希望學校跟縣府一起努力，讓百年榮耀繼續傳承創辦人上官業佑的精神，祝校運昌隆。

更多中時新聞網報導

帥一下教練》職棒非唯一出路 多元發展也很帥

黃珮琪葉子綺「母女」搶金馬 先互道恭喜

諾獎333計畫 中研院長事前不知情