楊文科就職七周年縣政大躍進 形塑「富而好禮」的竹縣新氣質

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹縣長楊文科今(25)日迎來就職滿七周年，縣府團隊以「教育扎根、文化深化」為核心，持續推動多項重大文教建設。七年來，楊文科縣長秉持「投資教育不手軟」的理念，從國中小校舍改建、高中教育布局，到公共圖書館與美術場館的誕生，逐步形塑「富而好禮」的竹縣新氣質，讓孩子能安心就學、家庭能感受文化力帶來的城市厚度。

楊文科上任後即大幅強化國中小校舍量能，上任7年內新蓋了嘉豐國小、勝利國中、文興國小以及文興國中。在4所國中小陸續招生啟用後，竹北市東區學校過去幾年所面臨的超額轉介、無法就近入學的問題，也獲得有效的解決。竹東地區亦同步推動二重國小校舍擴建，並因應竹東外五里學區人口成長需求，自籌經費3.9億元擴建擴建二重國中校舍，提升就學量能。

因應學區人口快速成長，縣府持續加大教育投資力道，積極推動校園新建與改制，透過空間重構與制度轉型，完善區域教育資源佈局，強化人才培育與產業趨勢接軌，實現教育機會與品質的雙重均衡，形成備受關注的「高中五大方案」，除了湖口高中新校區於今(114)年正式啟用，同時，竹北實驗高中、竹東自強高工也於年中動工啟建，奠定AI實驗教育、雙語國際教育、大新竹技職教育發展基礎。文興國中改制成完全中學，並發展半導體特色課程，鼓勵學生積極探索半導體科技世界，培養未來科技人才。

新竹縣多年來缺乏縣級公共文化場館，在楊文科縣長任內終獲突破。新竹縣立總圖書館的啟動象徵縣民引頸期盼多年的閱讀基地即將成形。總圖書館除扮演公共圖書館中心角色外，也是地方創生基地與知識中心、資源媒合平台及休閒社交場所，未來將成為縣民閱讀、交流與學習的核心場域。

七年間的文教建設成果，使新竹縣從校園到城市文化場域全面升級，逐步形成「富而好禮」的新城市形象。未來縣府將持續推動前瞻教育策略、加速文化設施落成，並擴大與大學、科技產業合作的力度，打造更具國際視野與人文魅力的新竹縣。