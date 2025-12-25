楊文科就職七周年 教育扎根文化深化

湖口高中新校區的落成，將為新竹縣的教育發展注入嶄新活力。

新竹縣長楊文科即將迎來就職滿七周年，縣府團隊以「教育扎根、文化深化」為核心，持續推動多項重大文教建設。七年來，楊文科縣長秉持「投資教育不手軟」的理念，從國中小校舍改建、高中教育布局，到公共圖書館與美術場館的誕生，逐步形塑「富而好禮」的竹縣新氣質，讓孩子能安心就學、家庭能感受文化力帶來的城市厚度。

國中小新建與擴校並進，迎接快速成長人口需求。新竹縣人口持續攀升，竹北、竹東、湖口等地區學齡人口成長尤為明顯，為提供孩子足夠且安全的學習空間，楊文科縣長上任後即大幅強化國中小校舍量能，上任七年內新蓋了嘉豐國小、勝利國中、文興國小以及文興國中。

高中五大方案落地，奠定未來三十年基礎。因應學區人口快速成長，縣府持續加大教育投資力道，積極推動校園新建與改制，透過空間重構與制度轉型，完善區域教育資源佈局，強化人才培育與產業趨勢接軌，實現教育機會與品質的雙重均衡，形成備受關注的「高中五大方案」，除了湖口高中新校區於一一四年正式啟用，同時，竹北實驗高中、竹東自強高工也於年中動工啟建，奠定AI實驗教育、雙語國際教育、大新竹技職教育發展基礎。