楊文科就職7周年竹縣教育量能大躍進 形塑富而好禮新氣質

新竹縣長楊文科即將迎來就職滿7周年，耶誕節當天端出7年來教育施政成果。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣長楊文科即將迎來就職滿7周年，縣府團隊以「教育扎根、文化深化」為核心，持續推動多項重大文教建設。7年來，楊文科投資教育不手軟，從國中小校舍改建、高中教育布局，到公共圖書館與美術場館的誕生，逐步形塑富而好禮的竹縣新氣質。

新竹縣人口持續攀升，竹北、竹東、湖口等地區學齡人口成長尤為明顯，為提供孩子足夠且安全的學習空間，楊文科縣長上任後即大幅強化國中小校舍量能，上任7年內新蓋了嘉豐國小、勝利國中、文興國小以及文興國中。

廣告 廣告

在4所國中小陸續招生啟用後，竹北市東區學校過去幾年所面臨的超額轉介、無法就近入學的問題，也獲得有效的解決。竹東地區亦同步推動二重國小校舍擴建，並因應竹東外五里學區人口成長需求，自籌經費3.9億元擴建擴建二重國中校舍，提升就學量能。

因應學區人口快速成長，縣府持續加大教育投資力道，形成高中5大方案，是縣府為竹縣未來30年教育布局的重要里程碑。除了湖口高中新校區於今年正式啟用，竹北實驗高中、竹東自強高工也於年中動工啟建，奠定AI實驗教育、雙語國際教育、大新竹技職教育發展基礎。文興國中改制成完全中學，並發展半導體特色課程，鼓勵學生積極探索半導體科技世界，培養未來科技人才。

新竹縣多年來缺乏縣級公共文化場館，在楊文科任內終獲突破，總圖的啟動象徵縣民引頸期盼多年的閱讀基地即將成形。今年5月簽約啟動的美術館將融入數位科技的展演思維，連結在地藝術與國際接軌。美術館的完成將標誌著新竹文化治理進入全新篇章，與毗鄰的總圖書館形塑未來藝文雙核心。

新竹縣因科技產業蓬勃，被稱為全台最具競爭力的地方之一，楊文科認為，城市真正的進步需要來自文化底蘊與教育品質，因此他將文教政策視為施政最重要的一環，期望讓每個孩子都有公平而安全的學習環境，讓每個家庭都能在竹縣感受到文化的厚度。

未來縣府將持續推動前瞻教育策略、加速文化設施落成，並擴大與大學、科技產業合作的力度，打造更具國際視野與人文魅力的新竹縣。

【看原文連結】