楊文科就職7週年 打造交通、環保、產業未來30年榮景

新竹縣長楊文科（左三）積極推動AI智慧園區，作為新竹縣產業升級的重要引擎。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

隨著科技產業持續擴張、城市規模快速放大，新竹縣人口已突破59萬人，帶動經濟動能的同時，也使交通負荷、垃圾處理與產業發展空間等長期問題日益明顯。縣長楊文科執政7年來，選擇迎難而上，將過去被視為棘手、甚至長期停滯的重大建設，一項一項重新啟動，逐步累積具體成果，為城市長遠發展建立必要基礎。

台1線替代道路新闢工程最早於民國86年提出，當時受限於土地及經費，遲遲未有進展，但隨著新竹縣人口增加，台1線車流量大增，為有效改善現況，楊文科縣長於107年便著手規畫十大交通建設，將台1線替代道路列為首要任務。縣府重新盤整路線與分期，持續整合中央與地方資源，逐步完成用地作業，並於113年11月正式動工，完工後將有效分散台1線車流。

在垃圾處理方面，新竹縣長期未設置自有焚化爐，仰賴外縣市代燒垃圾，為徹底解決垃圾問題，楊文科決心興建屬於新竹縣的垃圾熱處理設施，於110年7月動土。推動過程中，面臨各種阻力與反對聲浪，並遭逢疫情衝擊，但縣府持續進行政策溝通與規畫，逐一克服挑戰，於113年底完成點火試燒。

焚化爐設施每日可處理約500噸廢棄物，並同步透過跨縣市代燒，加速去化縣內暫置垃圾，逐步改善新豐掩埋場長期以來的空氣與環境污染問題，並預計以5年時間完成新豐掩埋場暫置垃圾去化。

產業發展則決定城市的高度與競爭力。楊文科以「5支箭」產業政策為核心，積極推動AI智慧園區，作為新竹縣產業升級的重要引擎。縣府展現最佳行政效率，高效推動AI智慧園區開發，設置單一窗口輔導園區廠商行政業務相關諮詢，大幅縮短廠商簽約、建廠時程。目前，智邦科技、普生及緯創資通已陸續開幕營運，義隆電子則預計於115年完工，未來可望創造數千個就業機會及千億元產值。

新竹縣以長遠視角推動多項關鍵建設，補齊長期不足的公共基礎，讓城市成長 更有秩序，也更具延續性。楊文科表示，施政的核心不在於避開爭議，而是在困難時刻，想方設法突破，做出對城市長期發展最有利的選擇，打造新竹縣未來30年榮景的重要根基。

