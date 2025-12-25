楊文科打造富而好禮竹縣新氣質

新竹縣長楊文科就職七週年，教育與文化量能大躍進、文教建設全面升級，朝富而好禮社會邁進。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣長楊文科就職七週年，縣府團隊以「教育扎根、文化深化」為核心，持續推動多項重大文教建設，秉持「投資教育不手軟」理念，從國中小校舍改建、高中教育布局，到公共圖書館與美術場館的誕生，逐步形塑「富而好禮」的竹縣新氣質，讓孩子能安心就學，家庭能感受文化力帶來的城市厚度。

縣府表示，竹縣人口持續攀升，竹北、竹東、湖口等地區學齡人口成長尤為明顯。為提供孩子足夠且安全的學習空間，楊文科上任後大幅強化國中小校舍量能。

為強化人才培育與產業趨勢接軌，實現教育機會與品質的雙重均衡，推動「高中五大方案」，除了湖口高中新校區於今年啟用，竹北實驗高中、竹東自強高工也於年中動工，奠定ＡＩ實驗教育、雙語國際教育、大新竹技職教育發展基礎；另外，文興國中改制完全中學，發展半導體特色課程。係未來三十年教育布局的重要里程碑，讓學生擁有更完整、多元與具競爭力的升學環境。

總圖書館除扮演公共圖書館中心角色外，也是地方創生基地與知識中心、資源媒合平台及休閒社交場所，未來將成為縣民閱讀、交流與學習的核心場域；五月簽約啟動的美術館則以在地文化扎根，除了空間機能升級，也融入數位科技的展演思維，連結在地藝術與國際接軌，打造具有多元、跨域及面向民眾等特質的藝術客廳。美術館的完成將標誌著新竹文化治理進入全新篇章，與毗鄰的總圖書館形塑未來藝文雙核心。