楊文科拜會高公局 緊盯湖口第二匝道工程

為解決新竹縣長期交通瓶頸，新竹縣政府爭取增設「湖口第二交流道」與「國道1號銜接台68線匝道」東西向銜接工程，縣長楊文科日前更特別拜會高公局希望加速審議期程；高公局長陳文瑞則表示將協助縣府加速檢核與修正資料，以期盡快通過審議。

楊文科近日率領團隊與湖口鄉長吳淑君等人拜會高速公路局，楊文科說，縣府在多年前就提議增設「湖口第二交流道」，修正報告書目前已送至高公局，期盼高公局盡速初審並給予指教。

楊文科說，湖口鄉是全國最大的鄉，人口不斷成長，很可能成為新竹縣第2個「市」，加上此鄉是新竹縣工業與商業發展很重要的地方，現有湖口交流道已不符地方需求，時常壅塞，如果有第二交流道，相信能疏解相當大的交通流量。

吳淑君則指出，湖口鄉境內的新竹產業園區是國內重要產業聚落，年產值約6500億元，從業人員近7萬人，工廠數與就業人口分別占全縣約34％與41％，均居全縣之冠。

湖口鄉未來就業機會與交通旅次預期將再大幅成長，目前湖口第二交流道優選方案，建議於國道1號77K+700處設置半套Y型交流道，以台1線作為聯絡道，規畫南出、北入匝道，增設第二交流道已是當務之急。

另外，楊文科也提到，「國道1號銜接台68線匝道」，目前僅規畫「西向」匝道，若「東向」匝道一起規畫，完整連接「東西向」，對未來整個產業發展影響非常大。

陳文瑞表示，湖口交流道周邊還有許多開發計畫，包括工廠、科學園區、住宅區及營區等，希望在初審時能協助縣府加速檢核修正資料，持續提供意見，協助向中央提報。

另，國1北向銜接台68線東西向匝道部分，內部評估東西向規畫皆有通盤考量。但發現東向困難度高，包括都市計畫變更、平行落墩等困難，決定優先推動西向匝道，希望該案盡速通過大會審議。