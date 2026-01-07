楊文科縣長推動「AI縣民管家」 主動通知福利服務打造智慧縣政

▲新上任的數發處長劉奕帆向楊文科縣長說明「AI 縣民管家」計劃。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】為全面提升縣政服務效能，讓民眾更即時、便利地掌握各項福利資訊，新竹縣政府於115年規劃推動「AI縣民管家」亮點新政，預計建置主動式通知平台，整合社會福利、高齡長照及教育等局處資訊，針對符合資格的縣民，透過LINE等通訊軟體主動發送申辦提醒，翻轉過往民眾需自行搜尋資訊的不便，朝向智慧、貼心的縣政服務邁進。

縣長楊文科昨（6）日在主管會報中聽取數位發展處處長劉奕帆的專案報告後表示，「AI縣民管家」以主動服務為核心，能有效擴散至全體縣民，不僅提升行政效率，也讓福利資源更精準地送到真正需要的民眾手中，是縣府今年重要的施政方向之一，並指示各相關局處全力配合推動。

數發處長劉奕帆指出，未來民眾加入「AI縣民管家」平台時，可自行選擇是否同意接收福利通知。在取得民眾同意的前提下，系統將依據既有社福系統資料進行智慧比對，針對符合資格的縣民，主動發送如敬老禮金、敬老津貼等福利申辦提醒，協助民眾即時掌握資訊，落實高齡友善政策。

此外，縣府亦同步規劃針對育兒家庭需求，當孩童年齡屆滿、符合申請公立或非營利幼兒園資格時，系統將主動通知家長，協助提前準備相關申請作業，減輕育兒負擔。

數發處表示，新竹縣政府持續推動數位便民服務，「AI縣民管家」以民眾需求為出發點，透過智慧化與主動提醒機制，減少民眾奔波與查詢時間，系統預計於115年底完成建置，未來也將持續擴充服務項目，打造更智慧、便利的縣政環境。（圖：新竹縣政府提供）