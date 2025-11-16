楊文科返母校中國科大60週年校慶 分享求學回憶勉勵學子愛閱讀

楊文科返母校中國科大六十週年校慶， 分享求學回憶勉勵學子愛閱讀。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣長楊文科十六日出席「中國科技大學六十週年校慶，六十傳承百年榮耀」活動，曾就讀中國科技大學前身中國市政專科學校的新竹縣長楊文科，特別到場祝賀母校生日快樂。

楊文科除了肯定中國科大作育英才一甲子卓越貢獻，也特別勉勵學子愛閱讀，強調人要上進就要先讀書，並分享竹縣人口持續成長，近年對教育大幅投入，持續為學子提供優質求學環境。

楊文科說，不只以縣長身分參加，也以校友身分來參加，盼大家與這份六十年榮耀，一起沐光而行。他是第二屆考進學校，掃過學校廁所，也在圖書館擔任工讀生直到畢業，圖書館的書他幾乎都看過，創辦人上官業佑每個假日都會來學校，上官業佑最喜歡看新聞天地及傳記文學，讓他當時也有所啟發，對讀書產生非常濃厚的興趣。

楊文科勉勵學子閱讀，強調鳥要高飛必須先振翅，人要上進就要先讀書。而且創辦人上官業佑當時時常邀請國內非常有名的權威人士為學生演講，令他印象深刻。

楊文科提到，學校校訓「公、誠、廉、勇」非常棒！要為公就必須要去除「私」，你要用「誠」去掉「賄」，然後用「廉」去「貪」，「勇」則是必須要有堅定意志。做任何事情，都是全力以赴。

楊文科進一步分享新竹縣近年來穩健發展的成果。他表示，產業經濟繁榮帶動就業機會，吸引大量人口移入，中國科大所在的湖口鄉，是全國人口最多的鄉；而全國人口最多的鎮，則是竹東鎮；這個月內，竹北市就要超越彰化市，成為全國人口最多的縣轄市，新竹縣即將成為鄉鎮市人口三冠王。