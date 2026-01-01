楊文科：感謝鄉親支持縣政工作

新竹縣政府於一一五年元旦於府前廣場舉辦元旦升旗典禮，吸引數千民眾同場欣賞，同時舉辦聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處揭牌典禮，新竹縣長楊文科表示，此舉象徵縣府局處的行政革新，將提升公務效率，引入AI智慧協助、加強治安，並一站式服務民眾的大小事，打造「科技首都·幸福竹縣」的願景。

新竹縣長楊文科於元旦升旗典禮致詞時表示，今年為他上任以來第八次的元旦升旗典禮，他感到萬分榮幸，也感謝鄉親多年來支持縣政工作。他於致詞中宣布，今年縣府成立聯合服務中心，新增數位發展處、高齡長照處，也於同日揭牌、正式運作，整合相關業務，將透過數位化、人工智慧，提升行政效率，服務所有鄉親。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科也表示，縣民平均年齡為四十一點八歲，為全台灣名列前茅的年輕縣市，他在任內推動五支箭，布局產業，並擘劃十大交通基礎建設、海岸風景特定區等，新竹縣人口有望在今年底突破六十萬人的大關，也因人口增加，竹北市為全台最大市、湖口鄉為全台最大鄉、竹東鎮也為全台最大鎮，為新竹縣贏得人口三冠王美譽。

縣長楊文科指出，縣府積極推動並實踐基礎建設、招商引資，讓民眾能在此安心就業、成家、生子、育兒、長者安居，在教育方面也興建四所國中小、啟動五大高中職計畫，期望讓學生就近入學。在文化建設方面，總圖書館預計於今年開館，並持續推進美術館進度，而竹北的地政、戶政聯合大樓也已開工，期望打造富而美、富而多元，富而好禮的社會。

縣長楊文科也感謝議長張鎮榮及議會所有議員支持縣政府推動各項工作，並感謝到場參與元旦升旗典禮的鄉鎮市長、立委林思銘及徐欣瑩，以及副縣長陳見賢和秘書長李安妤等人，還有所有的縣府團隊的努力，讓新竹縣的環境能更好、更優質。

今年元旦升旗典禮邀請忠信學校山前女子槍隊、新竹縣客家新曲團隊及新竹縣新埔鎮上寮社區發展協會等團體演出，並由新竹縣後備憲兵荷松協會、忠信學校山前女子槍隊及憲兵第二○五指揮部新竹憲兵隊協助典禮儀式，共同迎接國旗進場，接續由國內外歌唱比賽多次獲獎的泰雅之聲合唱團四名成員及二名學生擔任國歌、國旗歌領唱，典禮隆重溫馨。

今年除了有升旗紀念品之外，現場還安排早安市集，民眾憑當日隨紀念品發送的「早安市集兌換券」，就可擇一餐車兌換一份餐點，限量二○二六份，吸引無數鄉親到場排隊，現場人潮滿滿、人氣滾滾。