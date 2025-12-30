楊文科、李乾龍邀集3人曉以大義！林思銘退出藍營新竹縣長初選提名 由徐欣瑩、陳見賢兩強競逐

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

2026年新竹縣長選舉藍營內部呈現競逐態勢，藍營今（30）日中午由黨中央與地方協調後，立委林思銘為求黨內團結，決定退出黨內初選；後續由新竹縣副縣長陳見賢與另一新竹縣選取立委徐欣瑩兩強競爭，決定最後人選。

林思銘退出新竹縣長初選。（取自臉書）

今日中午新竹縣長楊文科及國民黨秘書長李乾龍親自邀集陳見賢、徐欣瑩及林思銘三人商議，席間各方人員達成共識，林思銘表達願意禮讓，不再參與此次黨內提名。

楊文科會後受訪提到，黨內團結已達成共識，他也感謝林思銘決定讓賢、不參與黨內提名，未來將由陳見賢、徐欣瑩兩人繼續溝通、協調；楊文科強調，今天只是交換意見，大家都願意為了勝選而鋪路。

