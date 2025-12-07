【楊方儒專欄】封鎖小紅書的底層邏輯，你真的懂了嗎？

在小紅書對台灣警政單位的反詐要求不讀不回後，內政部終於硬了起來，對小紅書執行1年的限制接取與停止解析禁令，顯示台灣政府對於跨境網路霸權不是完全沒法度！畢竟「數位中介服務法」被冠上箝制言論自由的大帽子後，草案在立法院持續冷凍中，但各大網路平台無心為善，擺明了在你我眼前作惡，直接封鎖網域就是最低成本與最有效率的對策。

以創意私房來說，明著違反《兒童及少年性剝削防制條例》與《性侵害犯罪防治法》，還需要追究色情網站的主管機關是誰，又該由哪個部會來下令封鎖嗎？創意私房跟小紅書一樣，所有猥褻影片與伺服器都在境外，但在台灣都有大批死忠用戶，然而虛擬空間不是法外之地，該下架就要下架。

廣告 廣告

至於金管會5年前就「呼籲」台灣用戶勿用的eToro投資平台，長期非法招攬國人投資外國有價證券、外匯、選擇權等金融商品，但是eToro網域未遭封鎖，持續歡迎台灣用戶註冊，且Firstrade與IB盈透證券等網路券商也仍是台灣投資人的最愛，中文介面與交易下單非常絲滑。網路投資平台百百款，全都沒在台灣落地申設公司，更不需投入高額的法遵成本與申請執照，當然讓台灣主管機關與金融機構恨得牙癢癢的。

如今到了Web3時代，不用等虛擬資產專法上路，台灣人的大把資金早就都押在跨國交易所中，毫無法規監管保障。3年前的FTX暴雷倒閉，就有50萬台灣人的資產曝險拿不回來。就算金管會目前已通過9家本土交易所完成登記，但是他們依然被綁著手腳，眼睜睜看著國際交易所推出五花八門的衍生性金融商品深受台灣投資人追捧。

不願在台灣落地也不願合法經營的跨境網路霸權，從盜版影劇到社群巨擘，從色情直播到虛幣投資，在過去10年已經造成台灣難以痊癒的傷口，每年超過1500億的詐騙財損金額，就是最慘痛的例證之一。他們多年來在台灣不創造GDP、不提升就業率、不設立研發與產品中心，更沒有繳納應當的足額賦稅，這「三不一沒有」，一直是政策之殤。

行政機關總會推說欠缺監管法源，立法院也向來不把網路科技相關法案做為朝野協商重點，不僅總是用明朝的劍斬了清朝的官，更讓台灣的網路新創體系先天不良。例如美國與中國的無人載具與計程車到處跑，但是台灣《公路法》沒有針對全自動駕駛有明確法源依據，不僅導致特斯拉FSD在台灣上路遙遙無期，造成台灣車主難以獨自升級，更是卓內閣力推「AI新十大建設」的最大諷刺。

穩定幣是不是央行總裁口中的「野貓銀行」，比特幣又是不是真如央行小編所言，「多數國家政府均對其持負面態度」，可能要請美國總統川普與《天才法案》開示了。至於台灣持有虛擬資產的數百萬人，以及USDT與USDC等穩定幣早就廣泛通用於跨境支付，財經官員也真的管不著了。

「AI基本法」如順利在今年底三讀通過，顯示立法院藍白陣營在科技相關法案上可以成為積極正面追上國際趨勢的絕對多數。畢竟「AI基本法」草案早在2019年就提出，但始終沒有成為綠營完全執政下的重點法案，如今台灣在AI晶片與伺服器賺了大錢，但是LLM大模型等軟體服務全都再次被跨境網路霸權主宰，台灣整體AI國力2024年於Global AI Index排行全球第21名，遠遠落後新加坡的第3名，日本韓國全都排在台灣前面，相信沒人樂見。