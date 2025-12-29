【楊方儒專欄】職業賽事的熱鬧與門道！徐若熙一人薪資遠勝廈門海豚全隊

味全龍王牌投手徐若熙，以3年共一千萬美元天價合約加盟日本軟銀，對比中國新成軍廈門海豚隊的每月頂薪17萬台幣，真的是沒有比較沒有傷害，再次證明國際間職業運動的現實！因為徐若熙平均年薪一億台幣，就算廈門海豚全隊都拿頂薪，也還不及他的一半。

中華職棒最高薪的球員，是有波士頓紅襪隊資歷的「國防部長」張育成，與富邦悍將簽下3.5年共9250萬合約，平均月薪220萬，也養得起廈門海豚每次上場比賽的十位球員。中職薪資亞軍則是統一獅的陳傑憲，坐擁10年共2億元合約，平均月薪140萬，是明年經典賽當仁不讓的台灣隊長。

廣告 廣告

至於洛杉磯道奇與大谷翔平簽下的10年7億美元，是美國大聯盟歷史上最大合約，如不計延遲給付時程，他的平均年薪超過20億台幣，超過中職所有選手總和！大谷也不負眾望，與山本由伸跟佐佐木朗希組成日籍投手連線，帶領道奇連兩年奪下世界大賽冠軍，明年更要挑戰三連霸。

準備開打的中國棒球聯賽，從台灣挖角退休與三線球員已經不是新聞，目前已經登錄28位台籍球員，就連44歲遭中職永不錄用的曹錦輝，都傳出可能在對岸復出。相較於足球與籃球，中國球迷本來就看不懂棒球，加上企業贊助與廣告客戶尚待培養，球隊收入撐不起球員薪資，未來中國棒球聯賽要成氣候，跟投入晶圓製造的先進製程一樣，還要花很長時間。

畢竟中職走過35年的辛酸歲月，歷經多支球隊解散跟球員簽賭打假球等黑暗時刻，如今才攀上場均觀眾人數破萬的巔峰。尤其大巨蛋落成與世界十二強奪冠，還有啦啦隊應援體系的商業化成熟運作，終於讓老中青球迷都回到球場同歡。

雖然台灣兩大職籃聯盟持續糾結合併破局，但台灣職業排球聯盟也在今年成立，凸顯台灣社會對於運動賽事職業化的接受度越來越高。包括足協理事長完成補選在內，未來如果各單項「邪」會，都能夠在體育部長李洋的督導下砍掉重練，運動壯大台灣的政策方向，就有可能逐步落實。

台灣足球雖然平常沒人看，出國比賽也沒啥戰績，但明年六月的世界杯足球賽，預料仍會成為台灣人四年一度的狂歡盛事。台灣球迷肯定不太了解中超聯賽有16支球隊，而英超除了有20支頂級球隊外，小小英格蘭更有近五千個俱樂部與超過七千支球隊的龐大系統，這就是看熱鬧與看門道的差別了。

當然，職業運動的成功就是這麼簡單，外行球迷愛看熱鬧的看熱鬧，內行球迷想看門道的有門道！NBA球賽早就成為台灣網美的打卡聖地，瓊斯盃與東超籃球聯賽在台灣主場開打，也有深知日韓球星的資深球迷特地到場加油。如今在網路轉播無國界的前提下，多元的體育賽事，再冷門都找得到長尾球迷支持，我們只期許球星不要在球場上比中指，或是脫光上衣在街頭鬥毆，以及鬧出酒駕肇事或盜錄猥褻影片等社會新聞，能夠做好年輕世代的典範就好了。