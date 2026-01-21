楊昇達氣粉絲叫不出全名調皮「簽3字」 網歪樓喊饒河大蟒蛇

【緯來新聞網】台灣演員楊昇達近日在街頭遇見粉絲要求簽名，對方雖認得他，但卻一時想不起全名，僅說「你是那個什麼達」。楊昇達幽默應對，在對方簽名本上寫下「愛迪達」，並在社群平台公開分享此事，引起網友歪樓「可以要求簽饒河大蟒蛇嗎」

楊昇達幽默形象深獲粉絲喜歡。（圖／翻攝楊昇達Instagram）

楊昇達透過Threads分享巧遇粉絲：「今天被要簽名，他說：你是那個什麼達，等他回家就知道，我簽了一個愛迪達給他。」該段話隨即吸引粉絲留言響應，有網友笑稱「我要簽饒河大蟒蛇」，也有人說「羊毛出在楊昇達AKA饒河大蟒蛇」。



「饒河大蟒蛇」是楊昇達經常在節目與社群中使用的自我戲稱，源自他居住於台北市饒河街一帶，加上對饒舌音樂的喜好，常自稱「饒河饒舌王」，並以諧音創造「蛇」的搞笑形象，成為粉絲間熟知的綽號。



留言區歪樓出現「簽饒河大蟒蛇」風潮，也反映出楊昇達以幽默風格深植人心。他過去曾以《全民最大黨》、《全民大悶鍋》活躍於綜藝節目，近年持續參與舞台劇與創作，並透過個人社群展現親民互動風格。

