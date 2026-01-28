楊昇達約會見老婆「當眾踩大便」竟就此認定她！《唐綺陽談星私廚》國師曝處女座的浪漫

關於「浪漫」究竟是天生還是可以後天培養？《唐綺陽談星私廚》以「十二星座男的浪漫體質」為題，邀請陳昇、初孟軒與楊昇達同桌聊對另一半做過最浪漫舉動，沒想到陳昇卻在突然自爆結婚30、40 年，但卻從沒求婚過，自嘲「超級不浪漫」，最浪漫的舉動應該是把所有的一切都給老婆，陳昇說:「當年我還是個小小助理時，能娶到高顏值、高學歷的老婆簡直是撿到寶，因此後半生都要努力補給她，愛一個人就是想把最好的都給對方，所以現在自己名下只有兩三台腳踏車，其餘財產全在老婆名下。」

初孟軒的浪漫則是被唐綺陽大力稱讚絕對會被眾多女生買單，因為初孟軒曾為了替女友慶生製作了一份藏寶圖，初孟軒笑說：「當時我將寶藏圖藏在遊樂園的各個設施中，讓她玩完一項設施就得到一片地圖，最後拼湊出慶生餐廳的地點，在那裏送上禮物。」楊昇達也分享早年收入不穩、騎機車代步的他，非常寶貝自己的安全帽，當時和老婆若琪還沒結婚，兩人去約會還特別請若琪顧好安全帽，沒想話才講完，餘光就看到安全帽在地上滾，讓他超生氣，用餐完回家時，楊昇達說:「她從後座下來後就在一旁大笑，當時我超不爽，轉頭一看發現她左腳踩到大便，我從沒看過一個女孩子漂亮的鞋踩到大便還笑這麼開心，那時我知道如果錯過這個女生就太可惜。」

▲ 楊昇達約會見老婆「當眾踩大便」竟就此認定她！（圖/Yahoo唐綺陽談星私廚）

至於約會時會帶心儀對象吃什麼？陳昇認為法餐、西餐太普通，最高境界就是騎機車載女生去三重吃薑母鴨，如果不夠冷就繼續往新莊、桃園騎，這樣兩人才能在車上互相取暖，楊昇達則首選超大漢堡，他說:「如果一個女生不管指甲、大口抓著漢堡吃，表示妳的生活才盡興，不會為了外在的美麗放棄美食。」而初孟軒則走居家暖男路線，表示自己拿手菜是馬鈴薯燉肉，一定會親自下廚給另一半吃。

節目最後的提問環節，陳昇竟一臉嚴肅的詢問「世界有沒有盡頭?」，楊昇達則憂國憂民地提問「如何凝聚人們缺少的幽默感拯救地球?」面對無厘頭的問題，唐綺陽一度傻眼但也認真回應，她認為冥冥之中是有人在觀看一切，可能是超級電腦，也可能人類本就活在數字與虛擬之中，至於如何用幽默感拯救世界，她則笑指楊昇達很適合這個使命，可以透過自媒體號召，讓幽默重新成為人與人之間的連結方式。