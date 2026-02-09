楊昇達老婆若綺生了！歷經4次取卵、打針備孕 女兒「小雪寶」預產期成真

楊昇達女兒出生了。翻攝Instagram @megaoyang

藝人楊昇達與名模妻子若綺（覃詩芸）在愛情長跑12年後，於2021年步入婚姻殿堂，婚後兩人一直深受備孕問題困擾。在歷經長達5年的艱辛求子路後，夫妻倆終於在近日迎來好消息，楊昇達於社群媒體驚喜曬出懷抱新生兒的照片，宣告女兒「小雪寶」正式誕生。這份珍貴的禮物不僅圓了兩人的父母夢，更讓楊昇達感性地在IG發文向大眾「開放祝福」。

楊昇達報喜，宣布當爸爸了！翻攝Instagram @megaoyang

戰勝停經危機：若綺4次取卵換來奇蹟

現年40歲的若綺，其求子過程可謂充滿血淚。她透露自己從35歲就開始進入備孕狀態，期間經歷了4次取卵療程，承受了無數次的打針、抽血、配對以及基因檢測。由於面臨高齡挑戰，醫生甚至曾對她發出「快要停經」的警訊，直言這可能是她最後一次受孕的機會。當若綺終於在驗孕棒上看到兩條線時，一度激動到在鏡頭前崩潰落淚，感嘆這一切的堅持終於有了回報。

楊昇達暖心陪伴：從診間落淚到學習當爸

原本享受兩人世界的楊昇達，起初對於孩子的到來抱持隨緣態度，甚至擔心生活節奏被打破。然而，當他在產檢時親眼見到超音波畫面、聽到孩子的心跳聲，內心的柔軟瞬間被擊中，在診間落下男兒淚。為了迎接「小雪寶」，夫妻倆甚至實施「改口計畫」，將生活中的負面情緒轉換成幽默語彙，希望能給孩子最好的胎教環境。

預產期完美對應：小雪寶成為家中福星

楊昇達與若綺將女兒的小名取為「小雪寶」，並視她為家中的幸運星。隨著預產期的到來，楊昇達近日分享的照片中，他小心翼翼地捧著剛出生的女兒，神情滿溢著初為人父的溫柔與驕傲。這場長達5年的備孕馬拉松，最終在小雪寶平安落地的啼哭聲中完美謝幕，這對新手爸媽也正式開啟了充滿挑戰與幸福的育兒新篇章。

