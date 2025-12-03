楊晴報仇⋯用演技「強忍電流筆的痛」 曾子余按下去崩潰

楊晴在《食尚玩家》2天1夜go展現「菜鳥主持人」的爆發力，一出場就放話要讓納豆、曾子余吃好吃滿，她得接受兩人隨時給分、隨時懲罰的「殘酷實境」考核。考核分數若低於15分就要挨罰，兩位美食前輩為了節目效果故意刁難，害她接連遭遇「電流筆」與「帽繩彈脖」等處罰，但楊晴靠著超強演技完美反擊，意外成為本集最大亮點。

楊晴、納豆和曾子余。（圖／TVBS）

從現炸蚵嗲、當歸鴨麵線，下水拼盤到奢華海陸松露加州卷，一路吃到高檔飯店餐廳，楊晴的美食安排一路開紅盤。納豆與曾子余時不時辣得狂喘、燙得直吸氣，一口塞不停，給出的分數也越來越高，讓她關卡連連過。她甚至安排線西「摸蛤兼洗褲」行程，三人搭鐵牛車下海挖到超巨蛤蜊，再到塭底漁港現吃滿桌海鮮，豪邁吃法讓兩位前輩一致給滿分。

廣告 廣告

沒想到翻船點竟落在龍井雞蛋灌餅，楊晴因太晚介紹提味辣椒醬，被曾子余抓包、硬打低分，無奈只能挨電流筆。試按時她被電得尖叫噴餅渣，但正式懲罰時竟硬是表情冷靜到讓人懷疑電筆壞掉。曾子余一試立刻被電到彈起，才發現楊晴為了報仇，靠演技硬吞電流，引得工作人員佩服不已。

最後的親子飯店大餐看似平和，卻藏有另一場「帽繩彈脖」的懲罰。納豆毫不留情將彈繩拉到最底、彈得楊晴當場爆粗。沒多久，她抓準時機，假裝幫忙整理帽子，趁納豆不注意猛拉帽繩回彈成功復仇。曾子余在旁拍手大讚，直笑納豆「終於遇到剋星」。