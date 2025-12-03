楊晴挨納豆罰爆粗口 忍被電完美復仇

楊晴（右起）擔任菜鳥主持，帶著納豆、曾子余吃遍中部海線。TVBS提供



《食尚玩家》2天1夜go迎來菜鳥主持人楊晴，帶著納豆、曾子余暢遊「中彰海線之旅」，她接受評分考核，若低於15分就得受罰，沒想到2男為了效果2度打出低分，讓她含冤接受「電流筆」和「帽繩彈脖」等處罰，不過她隨後靠著驚人演技成功完美復仇。

熟門熟路的楊晴帶著納豆、曾子余吃遍現炸蚵嗲、當歸鴨麵線搭配下水拼盤、超奢華海陸松露加州卷、被蛋糕耽誤的炸雞店，讓2人顧不得食物燙嘴，一口氣就塞入嘴，也給出不少近乎20分成績，讓她得以順利過關。吃不過癮，她再安排眾人搭鐵牛車到海中挖超大海蛤，3人撈出不少肥美大海蛤，隨後再到塭底漁港大啖現撈海鮮，吃到痛風的體驗獲滿分好評。

廣告 廣告

不過楊晴卻在龍井「雞蛋灌餅」吃癟，曾子余因她太晚介紹提味辣椒醬，找麻煩打了低分，她只好接受電流筆的懲罰，試按時被電到大叫，還噴出口中蛋餅屑，到了正式懲罰時，她一連按壓數次卻只面無表情問：「是不是壞掉了？」曾子余狐疑接過電流筆，才輕觸就被電得唉唉叫，原來她為了報仇發揮演技、強忍電流痛感，成功騙過曾子余。

最後楊晴為2位人夫安排親子飯店，面對「帽繩彈脖」處罰，納豆沒憐香惜玉，把彈繩拉到最底，讓她痛到爆粗口，接著她藉著幫大家調整服裝、帽子，趁納豆不留神，瞬間拉下帽子彈繩回彈了納豆，看好戲的曾子余還猛鼓掌，笑虧納豆：「終於遇到剋星了，太棒了！」

更多太報報導

振永1打5：真的嚇到了 驚呆300人狂砸「石頭雨」

劉軒3度爬出憂鬱症低谷 教戰「求救意識」

張軒睿被爆鬧翻許光漢還遭章廣辰無視 黑底白字火大反擊