楊晴當菜鳥主持人帶隊吃海線 飆演技電擊復仇曾子余

【緯來新聞網】楊晴成為TVBS《食尚玩家》2天1夜go菜鳥主持人，她帶著納豆、曾子余暢遊「中彰海線之旅」，放話要讓2位美食前輩吃遍好料，並接受評分考核，若低於15分及格線，就得接受懲罰。期間曾子余和納豆為了效果，兩度打出低分，讓楊晴含冤接受「電流筆」和帽繩彈脖」等處罰，不過她隨後靠著驚人演技，成功完美復仇，讓工作人員看得嘖嘖稱奇。

楊晴（左起）納豆、曾子余在海灘挖掘大海蛤。（圖／TVBS提供）

楊晴熟門熟路，帶著2人從攤車小點一路吃到飯店餐廳。一行人吃遍現炸蚵嗲、當歸鴨麵線搭配下水拼盤、超奢華海陸松露加州卷、被蛋糕耽誤的炸雞店，每一道料理都正中納豆與曾子余的味蕾，有時2人顧不得食物燙嘴，一口氣就塞入嘴，好味道讓2人給出不少近乎20分成績，楊晴也得以順利過關。吃不過癮，楊晴再安排彰化線西摸蛤蜊兼洗褲行程，眾人搭著鐵牛車到海中挖超大海蛤，3人陸續開胡，撈出不少肥美大海蛤，隨後再到塭底漁港大啖滿桌新鮮現撈海鮮，一條龍的吃到痛風體驗，讓豆、余2人一致給出滿分好評。

廣告 廣告

楊晴（左起）擔任菜鳥主持，要帶著納豆、曾子余吃遍中部海線。（圖／TVBS提供）

楊晴頻頻過關，卻在龍井「雞蛋灌餅」吃癟，曾子余因楊晴太晚介紹提味辣椒醬，找麻煩硬是打了低分，楊晴只好接受電流筆的懲罰。楊晴試按時被電到大叫，噴出口中蛋餅屑，到了正式懲罰時，她一連按壓數次卻只面無表情說：「是不是壞掉了？」曾子余狐疑接過電流筆，才輕觸就被電得唉唉叫，原來楊晴為了報仇，發揮驚人演技，強忍電流痛感，成功騙過曾子余，讓眾人對她的忍功演技甘拜下風。



楊晴最後為2位人夫安排有吃又有住的親子飯店，面對滿桌美味料理，楊晴殷勤招呼，帽繩彈脖」處罰。納豆沒憐香惜玉，把彈繩拉到最底，啪的一聲，楊晴痛到爆粗口，但沒多久，她再以演技成功復仇。楊晴藉著幫大家調整服裝、帽子，趁納豆不留神，瞬間拉下帽子彈繩，回彈了納豆，曾子余在旁看好戲，對著楊晴猛鼓掌，笑虧納豆：「終於遇到剋星了，太棒了！」該集內容將於12月3日晚上10點在TVBS 42台播出。

更多緯來新聞網報導

理想混蛋確定加場！攻蛋上萬張門票秒殺 這天開賣再送「大禮」

華晨宇悼摯友于朦朧 演唱會「這一幕」看哭全網：心碎了