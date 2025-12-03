楊晴錄影突對納豆飆粗口！曾子余笑虧：終於遇到剋星

藝人楊晴、納豆、曾子余近日隨節目《食尚玩家》參與「中彰海線之旅」，楊晴放話要讓2位前輩吃遍好料，並接受評分考核，若低於15分及格線，就得接受懲罰。期間曾子余和納豆為了效果，兩度打出低分，讓楊晴接受「電流筆」和「帽繩彈脖」等處罰，一度痛到爆粗口，不過她隨後以驚人演技成功向納豆復仇。

楊晴（左起）、納豆、曾子余近日隨節目《食尚玩家》參與「中彰海線之旅」。（圖／TVBS提供）

在該集節目中，楊晴帶著納豆、曾子余從攤車小點一路吃到飯店餐廳，一行人吃遍現炸蚵嗲、當歸鴨麵線搭配下水拼盤、超奢華海陸松露加州卷、被蛋糕耽誤的炸雞店。接著到彰化線西挖蛤蜊，3人撈出不少肥美大海蛤，隨後再到塭底漁港大啖滿桌新鮮現撈海鮮。

楊晴（左起）、納豆、曾子余到彰化線西挖掘大海蛤。（圖／TVBS提供）

然而楊晴卻在龍井「雞蛋灌餅」吃癟，曾子余因楊晴太晚介紹提味辣椒醬，找麻煩硬是打了低分，楊晴只好接受電流筆的懲罰。楊晴試按時被電到大叫，噴出口中蛋餅屑，到了正式懲罰時，她一連按壓數次卻只面無表情說：「是不是壞掉了？」曾子余狐疑接過電流筆，才輕觸就被電得唉唉叫，原來楊晴為了報仇，發揮驚人演技，強忍電流痛感，成功騙過曾子余，讓眾人對她的忍功演技甘拜下風。

楊晴（右）帶納豆、曾子余品嘗美食。（圖／TVBS提供）

楊晴最後為納豆、曾子余安排有吃又有住的親子飯店，面對滿桌美味料理，楊晴殷勤招呼，卻要被處罰「帽繩彈脖」。納豆沒憐香惜玉，把彈繩拉到最底，「啪！」的一聲，楊晴痛到爆粗口，但沒多久，她再以演技成功復仇。楊晴藉著幫大家調整服裝、帽子，趁納豆不留神，瞬間拉下帽子彈繩，回彈了納豆，曾子余在旁看好戲，對著楊晴猛鼓掌，笑虧納豆：「終於遇到剋星了，太棒了！」逗樂全場。

