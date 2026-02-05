楊智伃公車廣告上線、許原榮將投入選戰 藍北市松信議員初選發言人、芯費2.0捉對廝殺

被勸進參選台北市松信區市議員的國民黨前發言人楊智伃，近日競選公車廣告也悄悄上線。讀者提供



記者周志豪／台北報導

迎戰台北市議員選舉，第3選區（松山信義）成國民黨初選一級戰區。除「北漂最美主持人」李明璇已勤跑基層，「KMT河智媛」楊智伃競選公車廣告已上路，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮經長考，據悉週末也將展開競選行程。

特別的是，李明璇與楊智伃都是國民黨前主席朱立倫時期的黨發言人，此次議員選區強碰，「黨發言人內戰」已確定無法避免。

此外，國民黨立委徐巧芯辦公室主任陳暉近日也動作頻頻，更已拜會北市黨部高層表達參選意願，如今前立法費鴻泰辦公室主任許原榮也強勢參戰，延續2023年國民黨信義南松山區立委初選「芯費大戰」的2.0版戰役也將開打。

而除李明璇、楊智伃、許原榮與陳暉外，2022年市議員初選惜敗的北市青工前總會長滿志剛，以及副市長林奕華與前市議員陳孋輝服務處主任、現任富錦里里長李煥中也將參加國民黨松信區市議員初選。

千呼萬喚，被勸進參選松信區市議員的楊智伃，近日除已開始提高參與地方活動頻率為選舉加溫，競選公車廣告也悄悄上線。

公車廣告上，楊智伃拿著咖啡跟松信區民眾揮手打招呼，訴求自己將是松山信義區「陽光戰力」。而愛貓成痴的楊，還把自己的寵物貓「米茶」化成插圖，一起貼上公車廣告，向市民問候。

有趣的是，去年8月底，楊智伃因在國民黨中央黨部前，將踢館的民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文帶去的蘭嶼水一飲而盡，一戰成名，此次公車廣告上手上也有一杯飲品，也引發聯想。

