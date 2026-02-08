楊智伃宣布參選松信區議員 徐巧芯巧遇送大蒜祝福

年底就是九合一大選，其中北市松山信義區市議員選舉，國民黨參選者大爆炸，前發言人楊智伃宣布投入參選，並於今（8）日在吳興市場掃街。期間她巧遇立委徐巧芯正在發放立法院長韓國瑜的限量春聯，徐巧芯特別送上象徵「凍蒜」的大蒜，祝福楊智伃心想事成。

國民黨前發言人楊智伃宣布參選松山信義區議員選舉巧遇立委徐巧芯。（圖／徐巧芯臉書）

楊智伃今日在桃園市議員凌濤陪同下，在吳興市場正式宣布投入北市松信區議員選舉。楊智伃沿路掃街期間，與民眾親切互動，不少人看到她也紛紛高喊「凍蒜」為其加油。

楊智伃宣布參選松山信義區議員。（資料照／中天新聞）

掃街過程中，楊智伃與也欲參選松信區的民眾黨前副秘書長許甫擦身而過，彼此互道加油；隨後楊智伃也和正在發送限量春聯的徐巧芯巧遇，對方親自送上大蒜祝福，祝福她心想事成。

徐巧芯給予楊智伃一個擁抱。（圖／徐巧芯臉書）

楊智伃正式宣布參選後，松信區的議員競爭更加激烈且白熱化；除了楊智伃之外，藍營同樣有意爭取初選的還包括前發言人李明璇、吳志剛辦公室主任滿志剛、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮、富錦里長李煥中及徐巧芯辦公室主任陳暉。由於國民黨初選制度有保障現任議員，該區預料將呈現「6搶2」的激烈戰況。

