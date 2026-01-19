楊智伃將戰台北市議員 籲藍白合需善意溝通避免誤會

前國民黨發言人楊智伃日前接受品觀點《新聞海景第一排》節目專訪,透露將參選台北市議員,生活圈在松山信義區,雖尚未正式宣布選區,但已開始走訪地方美食與民眾互動。

針對柯文哲日前表示大罷免「國民黨不要太高估自己實力」,楊智伃回應,反罷免過程中小草支持功不可沒,但國民黨當時推出普發現金一萬元、還稅於民等民生政策,加上萊爾校長等年輕創意行銷,都展現藍營為民生服務的努力。她認為這些都是大家共同努力的成果,柯文哲當時在獄中可能沒看到國民黨在網路社群的用心。

廣告 廣告

楊智伃強調,藍白合議題已討論多次,兩黨本質完全不同,若不能用比較善意的方式溝通,很容易因一點話語導致支持者不開心或產生誤會。她呼籲藍白雙方在立法院可透過議題合作,在地方政府透過政策合作,但在觀念不同時要多一點尊重與善意,否則對藍白合將非常危險。

關於柯文哲批評蔣萬安營養午餐免費是「民粹騙選票」,楊智伃表示,只要能幫助民眾的政策,在市府財政能承擔下都是好政策。她指出,張善政才是六都第一個提出營養午餐免費的首長,批評民進黨台南市長黃偉哲先酸葡萄心態批評後又轉彎跟進,質疑其市政中心思想何在。

針對鄭麗君可能參選台北市長,楊智伃分析,鄭在民進黨內跨派系影響力強,派系色彩不濃,英系網路帳號正為其造勢,可能成為綠營共識人選。但她質疑鄭麗君此次關稅談判比日韓晚半年,且讓出台積電等優勢,批評其為「敗家女王」,恐成下一個吳怡農。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

更多品觀點報導

國民黨新北提名農曆年前定案 鄭麗文:完成後再談藍白合

軍購特別條例藍自提版本 立院將成台美貿易協定審查戰場

