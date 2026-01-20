楊智伃批鄭麗君是敗家女王 預言挑戰蔣萬安殘酷結局

行政院副院長鄭麗君傳出可能成為民進黨台北市長參選人，國民黨前發言人楊智伃批評認為，鄭麗君在美台關稅談判中拿國家去換掌聲，猶如「敗家女王」，並認為鄭麗君若想挑戰現任市長蔣萬安，恐成為下一個吳怡農！

楊智伃19日在臉書發表看法，認為不應幫鄭麗君造神，因其他國家談的是條件、比例與風險分散，鄭麗君談的卻是，能搬的都搬、能送的先送，「根本是拿國家去換掌聲。」

她說，綠營卻急著造神，還妄想推鄭麗君出來挑戰蔣萬安，未免也太天真。她分析，鄭麗君的派系色彩不鮮明，現階段正好是民進黨各派系「都能接受」的人選。但也正因為鄭麗君沒料、沒績效，人設才會模模糊糊、毫無威脅性，反而成為派系折衷下的產物。

「空有外殼、沒有內容，讓人不禁想起當年橫空出世的吳怡農。」楊智伃批鄭麗君是敗家女王，如今還想拿這樣的成績，挑戰蔣萬安？她看到的，只有下一個被看破手腳、大敗特敗的吳怡農。

