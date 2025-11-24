楊智伃諷綠營淪垃圾回收站 許智傑反讚藍營最強爆破士：打臉鄭麗文跟黃國昌

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前國民黨發言人楊智伃日前表示，高雄月世界垃圾案主謀李有財，過去是國民黨，現為民進黨，綠營是收了藍營不要的垃圾，再讓他在高雄亂丟垃圾？對此，民進黨立委許智傑今(11/24)反酸，楊是不是在打臉過去曾是民進黨的國民黨主席鄭麗文，以及過去為時代力量的民眾黨主席黃國昌？

民進黨立委許智傑，資料照

高雄月世界遭傾倒大量垃圾堆積如山，檢調查出犯罪首腦為民進黨籍高雄地區里長李有財，綠營第一時間宣布開除黨籍，並透露李過去為國民黨籍。

廣告 廣告

楊智伃對此反諷，所以民進黨是垃圾回收站？她還指出，李有財曾跟高雄市長陳其邁合影，民進黨立委賴瑞隆也曾出席李的茶行開幕，並幫許智傑站過台。

許智傑表示，楊智伃是前國民黨主席朱立倫的人馬，居然公開羞辱鄭麗文，甚至也暗諷了黃國昌，現在國眾兩黨主席，都是從民進黨栽培出來後再跳槽。

許智傑說，依照朱立倫前發言人的邏輯，國民黨跟民眾黨也在資源回收嗎？他表示，《憲法》保障每個人的自由，楊智伃的言論，不僅打臉自家黨主席，以及擁有很多前民進黨員的民眾黨，可以說是藍白內部的最強爆破士。

更多FTNN新聞網報導

藍推修法開放中配參選公職？民進黨：是要效忠哪一國？

不滿遭抹黑洗紅錢、精神有問題 沈伯洋揚言反擊：鄉愿會毀掉整個國家

政院版《財劃法》將被駁回？卓揆嘆：長照3.0寸步難行

