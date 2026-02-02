楊曜再出招 促陳光復實現全澎免健保

2025年2月2日澎湖縣／立委楊曜2日下午在臉書上公開力促同黨籍的澎湖縣長陳光復兌現競選時提出的全民免健保政見。（翻攝楊曜臉書／許逸民澎湖傳真）

儘管澎湖縣各鄉市相繼大撒幣普發現金，但原本趴著的澎湖縣政府也中槍？已宣布不再參選的民進黨籍立委楊曜，近日頻頻在臉書出招，今（2）下午又再公開敦促同黨的澎湖縣長陳光復，兌現他在競選期間承諾「全澎免健保，湖西鄉優先」的福利政見，也讓未滿65歲縣民嚐嚐幸福的滋味。

楊曜指出，根據他國會辦公室統計，澎縣府每年只需要編列6.5億的預算就足以讓全體縣民享受免健保的福利，同時落實縣長的競選政見。而6.5億只佔縣府獲得分配普通統籌分配稅款的兩成，也只比澎湖縣政府每年發給長者共15000元的三節禮金預算多出一倍，縣府在財政上完全可以負擔。

還說，他在擔任立委的第一年就完成了澎湖縣65歲以上居民免健保費的政見，相信陳光復縣長也會在本屆僅剩的任期中落實全澎免健保的承諾。

而這也是楊曜繼前年8月底在臉書慨嘆暗損「澎湖縣政府預算執行不力，讓好不容易爭取到手的3.3億全民運動館的補助經費恐遭收回而夭折。」，和去年3月，楊曜直接「戳破國王的新衣」，直言陳縣長口中「傳說中的第3家國內航空公司，終究只是一個傳說」，讓陳光復很沒面子，也發臉書對外強調，勿被「非縣府官方」的訊息所干擾後」，及上月底「澎湖離島年資加成與金馬同級」後又一公開吐嘈，再揭民進黨在澎湖的兩大公職人員巨頭裂痕。

楊曜強調，這幾年，澎湖縣分配到的一般性補助款和普通統籌分配款比起他當議員的時候多出很多。以民國113年為例，澎湖縣政府由行政院獲得一般性補助款53.33億足以支付相關人事費用以及法定福利支出；另有32.77億普通統籌分配款可供縣政府編列包括「補助健保費」在內的各項工作。

他說，全澎免健保當然不是不可行的假政見，因為澎湖縣65歲以上長者的健保費，早在2013年起由中央負責編列預算代繳，因此澎湖縣政府必須負擔的只有65歲以下鄉親的健保費。而軍公教人員、勞工、漁會投保人員的保費自付額度僅僅30 ％，澎湖受惠於特殊的產業結構以上三類投保者占全縣總投保數74 ％。以上兩個因素，大大減輕縣府相應的財政負擔、降低了陳光復縣長兌現政見的困難度。

