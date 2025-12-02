楊月娥首回應在中廣「被離職」主因：趙先生沒欺負我

近日主持人陳揮文離開主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並解釋是「被離職」，引來另一名主持人楊月娥表示自己當年也是被離職，祝福陳揮文有更好發展，引來外界猜測。今(2日)一早，楊月娥再次解釋：「趙先生沒有欺負我喔！當初被離職有時空背景因素」，並指自己兩次在中廣、飛碟被離職，正好都是在趙先生旗下，但跟對方無關。

楊月娥先前在陳揮文的被離職發文下留言，說：「沒事，我也是被離職喔！很感謝在飛碟的日子，歡迎加入飛碟退輔會。我現在很好，你一定也是。歡迎加入新媒體做自由的創作者，祝福，轉個彎看新風景。」

楊月娥坦言先前遇過3次被離職，只是在中廣、飛碟時剛好高層都是趙少康，後來她在三立的節目《健康有方》也是被離職，但她看得很開，指出：「有舞台、有收入、有發揮，沒有誰虧待誰，緣盡了就轉身，舞臺上還會有別人，位子就這些，你不退，年輕人怎麼上位。」並回憶看過人生風景，遇到機運和健康，就會很清楚該選哪個，她記得29年前在大愛台播新聞時，在生產前離職，還遇到上人貼心感謝，「每個人句點的方法不同，有人很直接，不講情面，有人很溫暖，顧及感受，但結果都是一樣的，就是結束囉！」

最後，楊月娥說自己踏入職場40年，現在經營自媒體也很開心，「主控權在自己手上」，不用討好誰或聽誰指揮，自媒體也有傳統媒體可羨慕之處，「我是曾被離職，但我從未背棄，因為我就是最好的自己，這溪無蝦別溪釣，餓不死的啦！60歲的視野，很開闊」。

