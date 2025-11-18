生活中心／李育翰、陳妍霖、曾宸洛 台東報導

「台東體中棒球場」是孕育台灣棒球人才的重要搖籃，培育不少體壇名人，但今年8月受到楊柳颱風重創，導致牛棚天幕被吹掀、圍欄破損等，球員訓練全面停擺，在地方及立委爭取下，教育部終於核定3438萬，要進行全面修繕，希望讓台東的孩子有更安全的訓練環境。

牛棚天幕整片被吹掀，只剩殘留破布，在半空垂墜，晃啊晃，有夠淒涼。

楊柳颱風重創台東體中棒球場 教育部核定3438萬修繕（圖／民視新聞）鐵網護欄倒成一片，全壘打牆也倒塌變形，整疊的護墊嚴重浸水，多處設備毀損，慘不忍睹。台東體中棒球場自從8月被楊柳颱風侵襲重創至今，球員訓練全面停擺。

教練高龍偉指出，「這個受損應該有很長一段時間了，所以小朋友有時候訓練的時候，就擠在一個地方，就是這個打擊籠這裡練習」。



台東體中校長陳明志也表示，「因為受損之後，這個場地它會因為風，因為雨，因為它的那個滲透，所以會造成場地上面，我們投手在練習上面，會產生一個蠻大的那個辛苦的地方，包含就是訓練過程，或是說它的那個安全的部分，其實都會有影響到」。

楊柳颱風重創台東體中棒球場 立委陳瑩以及莊瑞雄和教育部、運動部等前往現勘（圖／民視新聞）球員們就算能克難訓練，但安全性也受到嚴重威脅，畢竟台東體中是孕育台灣棒球人才的搖籃，培育不少優秀選手，像是體壇名人陽岱鋼、楊志龍等，還有舉重郭婞淳等，在地方及立委強力爭取下，教育部核定3438萬進行修繕。

民進黨立委陳瑩表示，「每一次每一次，颱風又這麼多，我們今天來是希望可以有一個一勞永逸的、比較堅固的方式，來把所有的修繕弄好，這樣我覺得也比較不會浪費經費，哪些部分是風災的，哪些是老舊設備的，那我們大概就是以現場，我們今天會勘的實際需求」。

台東身處迎風面，每每颱風一來，總是造成重大災情，如何讓訓練場堅固耐用，又不浪費經費，錢要花在刀口上，得要'仔細評估。

