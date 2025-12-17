楊梅五福公園談判濺血 附近住戶目擊：很害怕

2名男子互相糾眾約出來談判，其中一方持刀攻擊對方，現場留下斑斑血跡。照片經變色處理。圖：翻攝自Threads@zebra.4831649

桃園市楊梅區五福公園昨(16)日晚間18時許傳出有約10名黑衣人爆發衝突，現場還留下斑斑血跡，讓目擊民眾相當擔心當地的治安，在Threads發文表示很害怕。對此，楊梅警分局回應，據了解是2名19歲男子在網路上發生糾紛，隨後互相糾眾約出來談判，其中一方持刀攻擊對方，隨後逃離現場。警方獲報到場將傷者送醫，並陸續將涉案人士查緝到案，依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦。

黑衣人在桃園市楊梅區五福公園爆發肢體衝突。圖：讀者提供

楊梅分局說明，昨晚警方獲報在楊梅區五福公園內有打架糾紛，警方立即到場處置，經了解為19歲許姓男子與19歲朱姓男子於網路上發生糾紛，故互相糾眾相約於公園內談判，過程中許男等人持刀攻擊朱男，隨後便逃離現場，警方到場先行將受傷朱男送醫治療，後續經過調查陸續將雙方相關人員查緝到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪偵辦，並依規定進行校安通報。

楊梅分局長張仁傑強調，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

