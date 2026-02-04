楊梅交流道、幼獅交流道改善工程順利完工通車 交通動線再升級

幼獅交流道南出匝道改善完成。





桃園市政府與交通部高速公路局攜手合作，優化楊梅地區交流道交通動線，推動「國1楊梅交流道北向出口匝道改善工程案」及「國1幼獅交流道南出匝道改善工程案」。兩項工程已於今年1月陸續完工並開放通車，可有效紓解尖峰時段車流，提升行車安全與效率。

國道1號楊梅交流道埔心及楊梅出口，因與台1線及裕成路交會，尖峰時段車流量大，常出現車流回堵情形，經與高公局及公路局等單位協商並彙整地方相關意見後，往埔心方向出口匝道規劃增設右轉車道，並將台1線（北出匝道至裕成路路段）拓寬為4車道配置，可有效改善尖峰時段壅塞狀況，大幅降低回堵問題。

原幼獅交流道南出匝道與青年路銜接後，車輛需再經由青年路與高獅路路口左轉至高獅路，因青年路儲車空間有限，且左轉高獅路車流易與青年路直行車流交織，影響行車順暢，故為提升該處車流運轉效率，交通局經可行性評估後，建議於高公局用地範圍內調整南出匝道線型，匝道位置往北調整，併入青年路與高獅路口範圍做管制，以優化車行動線。另市府亦為改善幼獅工業區高青路、高獅路之交通瓶頸，經濟發展局已協調取得土地同意書，楊梅區公所接續辦理高青路打通高獅路之道路工程，該道路闢建完成後可完善幼獅工業區道路系統。

楊梅交流道及幼獅交流道為楊梅地區重要交通樞紐，肩負通勤車流及產業運輸需求，隨著周邊工業區及住宅發展，原有道路配置於尖峰時段已出現壅塞情形，相關改善工程完成後，可強化交流道與周邊市區道路之銜接功能，不僅有助於改善上下班尖峰車流，也可提升幼獅工業區及楊梅地區對外交通便利性，對地方產業發展及居民通行品質均有正面助益。

交通局提醒，用路人行經新完工路段時，請依現場交通標誌、標線及號誌指示行駛，並配合相關交通管制措施，共同維護道路安全。後續市府將持續透過交通監測方式，視實際交通狀況適時調整相關措施，打造更安全、順暢的交通環境。

