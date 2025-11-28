楊梅休息站今又撞「6車3人傷」 年初電動車自撞起火曾奪4命
國道1號楊梅休息站今（28）日又發生交通事故，23歲陳男駕車進入休息站，疑因使用輔助駕駛系統及分心，先撞擊護欄後再撞擊停車格內之5部車，造成3人受傷送醫。事實上，今（2024）年1月楊梅休息站也發生電動車自撞起火，奪走四條寶貴性命，死者包含3名孩童。
國道公路警察局第二公路警察大隊在下午14時5分獲報國道1號南向71.3公里處，也就是楊梅休息站發生交通事故，員警到場發現陳男駕駛自小客車先撞擊護欄後，再撞擊停車格內的5輛車。
這起事故共造成陳男等3人受傷，均送醫診治。警方進行各車駕駛人酒測，酒測值值均為0。
國道警察呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
