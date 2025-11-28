楊梅休息站今又撞「6車3人傷」 年初電動車自撞起火曾奪4命

楊梅休息站發生嚴重車禍，一輛汽車連撞5車，釀成3傷。讀者提供



國道1號楊梅休息站今（28）日又發生交通事故，23歲陳男駕車進入休息站，疑因使用輔助駕駛系統及分心，先撞擊護欄後再撞擊停車格內之5部車，造成3人受傷送醫。事實上，今（2024）年1月楊梅休息站也發生電動車自撞起火，奪走四條寶貴性命，死者包含3名孩童。

楊梅休息站發生嚴重車禍，一輛汽車連撞5車，釀成3傷。讀者提供

國道公路警察局第二公路警察大隊在下午14時5分獲報國道1號南向71.3公里處，也就是楊梅休息站發生交通事故，員警到場發現陳男駕駛自小客車先撞擊護欄後，再撞擊停車格內的5輛車。

廣告 廣告

這起事故共造成陳男等3人受傷，均送醫診治。警方進行各車駕駛人酒測，酒測值值均為0。

國道警察呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

更多太報報導

等了4年的婚禮！邱澤牽手甜吻許瑋甯現身 絕美婚紗曝光

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了