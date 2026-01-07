楊梅休息站再傳憾事！匝道設計改了又改 4年15起事故

國道1號楊梅休息站今日凌晨5時發生車禍。（圖／東森新聞）





國道1號楊梅休息站再傳憾事，7日凌晨在休息站外500公尺處發生一起嚴重車禍，再度引發各界對該路段安全性的關注。事實上，楊梅休息站自民國110年12月25日啟用至今，短短不到4年時間，該處匝道及周邊路段已發生至少15起交通事故，共造成7人死亡。面對事故頻傳，相關單位雖已著手進行動線改善，但匝道規劃是否存在設計瑕疵，仍備受考驗。

回顧過去重大案例，去年1月底的自撞火燒車事故最為慘重。當時一輛電動車在晚間下交流道前往休息站時，疑似偏離方向猛力撞上分隔島，導致車輛瞬間起火燃燒。當時在場救援的國道楊梅分隊員警回憶，由於事故車輛配備電子門鎖，撞擊後車門無法開啟，最終釀成車上2大6小共8人中，4死4傷的悲劇。

而在該起事故發生僅兩個月後，又有駕駛疑似分心，先撞擊休息站入口分隔島，隨後失控波及站內6部轎車，所幸肇事駕駛僅受輕傷。

針對該路段事故頻發的原因，台灣交通安全協會副理事長林志學分析，部分駕駛可能因不熟悉路況或走錯路，在急忙修正方向時發生意外。他進一步指出，該處匝道的動線設計較為特殊，其通過線的曲率未必完全符合當下車輛的科技速度；此外，部分開啟駕駛輔助系統的車輛，行經該特殊路段時可能發生系統「跳脫」的情況，若駕駛反應不及，極易導致車輛失控。

林志學表示，目前相關單位已針對動線進行改善工程，期望透過更明確的標線引導駕駛。然而，從五楊高架銜接至平面路段涉及車道限縮，若大幅調整標線，勢必也得考量是否會加劇塞車問題。

儘管相關單位正試圖亡羊補牢，但新動線是否能有效降低事故率，仍有待時間檢視。在道路設計與交通順暢之間取得平衡的同時，如何確保用路人能平安返家，無疑是當務之急。

