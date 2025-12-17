楊梅休息站動線優化 反釀塞車駕駛氣炸 高公局回應了

楊梅休息站動線已於12月10日調整完成。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

楊梅休息站入口匝道附近自民國110年啟用以來，已發生15件事故傷亡不斷，國家運輸安全調查委員會日前建議交通部高速公路局盡速優化動線及交通工程。近日五楊高架終點至楊梅休息站沿線標線已修改調整路型，卻造成壅塞回堵，不少駕駛抱怨連連。高公局回應，調整初期民眾尚不適應，將以增加開放路肩路段、延長開放路肩時段因應。

楊梅休息站歷年事故已造成5人身亡、25人受傷，運安會目前正調查今年初的電動車自撞事故，日前還發布重大公路事故調查期間運輸安全通告，建議高公局盡速改善動線及交通工程。

近日駕駛發現，五楊高架終點至楊梅休息站沿線標線悄修改，過往五楊高架在匯入主線與進休息站動線分開，現改為進休息站要先匯入內側車道再匯出，結果造成五楊高架匯入平面車道大塞車，尖、離峰都塞爆引發民怨。

高公局說明，楊梅休息站為現行五楊高架末端，未來為楊頭高架段起點，目前高公局正辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」的設計及工程發包作業，為利用路人提早適應施工期間之交維動線，及一併提升該處行車安全，故辦理動線調整。

依高公局調整情形，主要是將該路段2處分隔島減為1處，且擴大槽化區，降低車輛失控撞護欄島頭風險；高架車流調整為直接併入主線，以避免超速；另進休息站車流由直接式改為須變換車道透過減速車道進入休息站，以提醒減速，降低行車風險。

高公局提到，楊梅休息站動線已於12月10日調整完成，民眾初期尚不適應且有車道縮減情形，為此，高公局已於國1「中壢轉接道－中壢」、「中壢－平鎮系統」增加開放路肩，及「楊梅休息站－湖口」延長開放路肩時段因應。

高公局強調，將持續關注該路段平面及高架行車狀況，並透過資訊可變標誌即時顯示路況訊息，同時呼籲用路人尖峰時段行駛至中壢轉接道前，多留意相關資訊，若高架壅塞時，建議高架車流改駛平面道路，平面車流也避免行駛高架道路。

