楊梅休息站改動線 車主轟更塞

楊梅休息站啟用4年發生15件事故，造成至少5死25傷，國家運輸安全調查委員會建議交通部高速公路局優化動線及交通工程，近來五楊高架終點至楊梅休息站沿線標線修改，怎料路型調整卻害車流壅塞回堵，民怨不斷。高公局表示，民眾初期還不適應，目前以增加開放路肩路段、延長開放路肩時間因應。

駕駛反映，過往五楊高架在匯入主線與進休息站動線分開，現改為進休息站要先匯入內側車道再匯出，但因縮減車道長度太短，導致五楊高架匯入平面車道大塞車，尖離峰都塞爆回堵，大嘆「愈改愈奇怪」。

高公局說明，楊梅休息站為五楊高架末端，未來是楊頭高架段起點，正辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」設計及發包作業，為讓用路人提早適應工期動線，提升該處行車安全，故調整動線。這次調整主要將該路段2處分隔島減為1處，且擴大槽化區，降低車輛失控撞護欄島頭風險，高架車流調整為直接併入主線避免超速，另進休息站車流由直接式改為須變換車道透過減速車道進入休息站，提醒減速降低風險。

高公局回應，動線10日調整完成，民眾初期還不適應，已於國1「中壢轉接道－中壢」、「中壢－平鎮系統」增加開放路肩，及「楊梅休息站－湖口」延長開放路肩時段因應，將持續關注該路段平面及高架行車狀況，即時顯示路況，也呼籲用路人尖峰時段行駛至中壢轉接道前留意路況，若高架壅塞時建議改駛平面，平面車流也避免行駛高架。