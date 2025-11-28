楊梅休息站 曾發生電動車超載自撞起火案釀4死

（中央社記者葉臻桃園28日電）國道1號楊梅休息站今天再度發生事故，造成3人受傷；楊梅休息站過去曾發生多起自撞事故，最嚴重的是今年1月間的電動車超載自撞起火案，造成4死4傷，4死中有3人為孩童。

國道1號南下楊梅休息站今天下午發生車禍，23歲陳姓男子駕車時疑因使用輔助駕駛系統、分心駕駛，先後撞擊護欄及5輛停車格內的車，包含他在內共3人輕傷。

而這已非楊梅休息站第一次發生交通事故，民國112年8月25日下午，68歲黃姓男子駕駛遊覽車行經楊梅休息站旁側車道時，疑似因分心，擦撞休息站分隔島水桶後，再往左擦撞左側護欄，所幸車內無乘客，黃男也僅輕傷。

去年7月13日下午，25歲林姓男子駕駛租來的小客車，也因不明原因擦撞休息站護欄後，再擦撞休息站內停車格5輛車，造成3人輕傷。

最嚴重的事故發生在今年1月25日晚間，倪姓男子駕駛電動自小客車載著展姓女子計畫返鄉過年，車上載有6名孩童，行經楊梅休息站前時撞上分隔島後起火，車上8人共4死4傷，死者包括倪男及其中3名孩童。

根據國家運輸安全調查委員會報告，倪男當時自五股交流道進入國道1號，由高架道路楊梅端駛出，在匯入主線車道2前，行駛於內側穿越性匝道準備通過楊梅休息站，過程中向右偏駛出原匝道並行駛於槽化線上，車頭直接撞上楊梅休息站前之分隔島鼻端並起火燃燒，但無法確認事故發生時是否有啟用先進駕駛輔助系統。

警方當時調查，倪男車輛僅5座位數，車上卻有8人，有超載情形；國家運輸安全調查委員會報告指出，當時2名成人位於駕駛座及副駕駛座，4名孩童位於後座，另外2名孩童分別由副駕駛座乘客及右後座孩童抱於腿上，事故造成駕駛員、副駕駛座之孩童、左後座孩童及右後座被抱之孩童死亡。（編輯：張銘坤）1141128